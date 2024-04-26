"Да, Коул хорошо тренировался последние несколько дней. Мы предполагаем, что он будет готов к игре в субботу и станет частью команды.

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Мы можем говорить, говорить, говорить, говорить, но в конце концов это реальность. Коул – очень хороший игрок для нас, и он является ключевым игроком. Он показывает, что нам немного тяжело без него. Это реальность, которую мы не можем скрыть", – цитирует Почеттино Football.london.

Напомним, Коул Палмер пропускал игру с Арсеналом (0:5) из-за болезни. Англичанин в текущем сезоне в 28 матчах АПЛ забил 20 голов и отдал девять ассистов. Палмер – лучший бомбардир Челси.

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