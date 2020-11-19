"Це сумний період". "Погляньте, як грає Інтер". "Ми втратили шоу". "Команди бояться ризикувати". "Пішли великі бомбардири". Іспанський футбол страждає через кризу гола. Нова неприємна тенденція розчаровує пересічного уболівальника, який, насамперед, женеться за спектаклем. Рейтинги трансляцій стрімко поповзли вниз, і це пояснюється не лише відходом Роналду з осточортілою пандемією. Річ у тім, що Ла Ліга перестала бути майданчиком для красивого атакувального стилю. 6:0 проти Бундестім доволі складно "переварити" з погляду на слабку результативність місцевих клубів, які володіють найскромнішим доробком м'ячів порівняно з іншими топ-першостями (Німеччина, Італія, Англія, Франція). 0:1, 0:0, 1:0 – тепер звичне явище на теренах Прімери. Та ж Італія або Німеччина регулярно тішать емоційними трилерами – 2:5, 3:3, 4:2.

Іспанія зґвалтувала Німеччину, забивши 6 голів: найбільше фіаско Бундестім в історії

Європейська еліта переживає брутальну трансформацію. Колись закрита Серія А зараз вважається ледь не головною атракцією глядача з фантастичним показником голів у середньому за гру – 3,41 (!). Ми точно маємо справу з батьківщиною катеначчо? Італійцям поступається навіть суперрезультативна Бундесліга (3,21). На третій позиції опинилась АПЛ (3,14), а недавні лідери – фрацузька Ліга 1 з хворобливою Ла Лігою – не можуть перетнути бар'єр у три м'ячі (2,82 і 2,41 відповідно).

Інфографіка 1: матчі, голи і середня кількість м'ячів з сезону 2008/09

Іспанія демонструє найгіршу результативність з кінця 2009-го. Упродовж трьох останніх сезонів "вірус" поширюється загрозливими темпами, саме тому Прімера втратила реноме європейського конвеєра голів. Пако Хемес пояснює несподівану кризу тамтешнього чемпіонату боягузливою тактикою, мовляв більшість коучів ставлять гру від оборони. "Команди значно рідше проникають у штрафний майданчик суперника і створюють дещицю гольових нагод. Оборона цінується більше, ніж атака. Страх перед можливою помилкою виводить на перший план захисну формацію. Словом, усі хочуть перемагати без зайвого ризику. З цією філософією нам буде складно продавати власний продукт, зокрема, й за кордон, – пояснює авторитетний фахівець в інтерв'ю Marca.сom. – Італійська ліга майже завжди робила ставку на оборону, але зараз все змінилось. Лишень погляньте на сміливий футбол Інтера у матчі з Реалом! Зрештою не варто забувати про талановитих гравців, які все частіше обирають саме Апенніни".

Інфографіка 2: найрезультативніші клуби Європи (матчі та середній показник голів)

Мюнхенська Баварія домінує на внутрішній арені, забиваючи в середньому майже чотири голи за гру (3,85) – це європейський рекорд прямо зараз. Утім Серія А може похизуватись одразу 8-ма (!) колективами, які відзначаються більше двох разів за 90 з лишком хвилин. Мабуть, мало хто здивується, що в Італії найчастіше карнавали влаштовують Аталанта з Сассуоло – прихильники тотального футболу. Попри деякі проблеми на старті сезону команда Маліновського наздогнала абсолютно навіжену банду Роберто Де Дзербі (2,6). Подіум довершує Наполі (2,52). Інтер, Рома, Мілан (у всіх – по 2,28), Юве та Кальярі (2) також вписуються у "рамки пристойності".

Контраст з Ла Лігою вражає. Там лише три клуби долають планку у два м'ячі за гру – Атлетіко (2,42), сенсаційний лідер Сосьєдад (2,22) і каталонська Барселона (2,14). Чинний володар титулу – мадридський Реал – продовжує "оплакувати" втрату Кріштіану, який зараз повертає Італію на вершину. "Бланкос" з великими труднощами перетнули позначку у півтора гола (1,7). Неабияк розчаровує недавній переможець Ліги Європи Севілья – 1 м'яч в середньому.

"Іспанські гранди здають позиції – це підтверджується Лігою чемпіонів. Середній рівень Прімери суттєво зріс, а боротьба за очки стала запеклішою. Найближчим часом не буде чемпіона, який набирає 90 або 100 пунктів. Натомість в Італії відбувається зміна цінностей. Ми намагаємось стерти кліше про катеначчо. Звісно, багато хто будує гру другим номером, але це не має нічого спільного з традиційним "автобусом". Аталанта, Інтер, Сассуоло або Мілан символізують дуже чітку тенденцію зміни стилю", – зазначає оглядач La Gazzetta dello Sport Філіппо Річчі.

Феєрична команда Гансі Фліка суттєво випереджає усіх інших за середнім числом ударів у площину (7,6). Німецьку машину переслідують Наполі (6,8) та ПСЖ (6,7), а найкраща з іспанців – Барса – ділить четверту сходинку з двома лондонськими клубами Тоттенхемом і Челсі (6). Щоправда загальна кількість влучань відкидає "блаугранас" аж на 24-ту (!) позицію. Вони пробивають у рамку рідше ніж Лілль, Брест, Ліон або Саутгемптон. Честь Ла Ліги намагаються відстоювати Реал Сосьєдад з Бетісом (10 і 11 місце відповідно).

Інфографіка 3: матчі, удари по воротах і середня кількість влучань

Якщо ж полічити навіть ті удари, що летіли по горобцях, найпродуктивнішим клубом топ-5 ліг Європи виявиться Ліон. Мемфіс і Ко завдали 118 пострілів після 10-ти стартових турів чемпіонату Франції (18,8 за гру). "Ткачам" наступають на п'яти Лейпциг (17,7) та Мілан (17,1), а найуспішніший представник Іспанії за цим показником – Сосьєдад – перебуває на 15-й сходинці. Мадрид – 18-й, Атлетіко – 45-те, Барса – 46-та... Доволі показово, адже у недалекому минулому Прімера була серед лідерів.

Інфографіка 4: європейські клуби (топ-5 ліг) з найбільшою кількістю ударів

Голкіпер Алавеса Фернандо Пачеко фактично погоджується зі словами Хемеса – іспанці більше не ризикують, холодний розрахунок проковтнув стиль. "Для того, щоб конкурувати на найвищому рівні, вам доводиться мінімізувати помилки. Звісно, що ми боїмося повернення до Сегунди – фінансове питання зараз важливе як ніколи. Немає потреби так сильно ризикувати на тривалій дистанції, це давно вийшло з моди. Завжди можна зачепитись за хороший результат, граючи зібрано, від оборони. На початку змагань ми використовували формацію 3-5-2, і суперники створювали нам дуже багато проблем. Повернувшись до 4-4-2, Алавес захищається упевненіше. Ми виглядаємо солідніше як команда.

Чесно кажучи, я дуже здивований грою італійців. Філософія змінилася. Інтер розкривався проти Мадрида, більше атакував. Раніше це було немислимо", – знизує плечима 28-річний воротар. Баски створили маленьке диво, відібравши очки в Барселони. Каталонці завдали 25 ударів по воротах Пачеко, однак Алавес вистояв у меншості, наглухо зачинившись у штрафному майданчику.

З одного боку – примітивна тактика нерідко приносить бажаний результат, з іншого – іспанський футбол ризикує повторити долю Італії, серйозно пригальмувавши у розвитку. Ла Ліга втрачає голи і виняткове шоу. Оярсабаль очолює список найкращих снайперів з 6-ма м'ячами – це не успіх, а велика проблема. Раніше на аналогічному відрізку сезону Мессі та Роналду забивали по 12-13, боротьба за трофей "Пічічі" була справжньою окрасою змагань. В епоху протистояння двох іншопланетян Іспанія вирізнялась якраз голеадорськими подвигами, а нині нам продають сумний "катеначчо".

Інфографіка 5: Найкращі снайпери провідних ліг Європи