Гвардиола официально подписал новый контракт с Манчестер Сити
Сотрудничество Хосепа Гвардиолы и Манчестер Сити не закончится в сезоне 2020/21.
"Горожане" на своем официальном сайте сообщили о подписании нового контракта с главным тренером сроком до лета 2023-го.
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Если Гвардиола отработает соглашение до конца, то проведет на Этихаде 7 лет. Сейчас испанец успел добыть с Манчестер Сити 8 трофеев – две победы в АПЛ, Кубок Англии, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии.
Напомним, предыдущими клубами Гвардиолы были Бавария и Барселона, в которой 49-летний специалист начинал тренерскую карьеру.
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