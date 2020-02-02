Зинченко ужасно подвел Манчестер Сити – удаление украинца привело к поражению от Тоттенхэма

Лидер сборной Украины Александр Зинченко оставил "горожан" в меньшинстве и спровоцировал сенсационное поражение своей команды от Тоттенхэма (2:0) в центральном матче 25 тура АПЛ.

Манчестер Сити на неделе проиграл дерби в Кубке Лиги, но в целом хорошо провел январь. Отыграть у Ливерпуля два десятка очков нереально, поэтому "горожане" просто защищают второе место. Тоттенхэм, в свою очередь, ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, однако не выглядит фаворитом в этой борьбе. Предыдущая встреча между командами завершилась результативной ничьей, хотя парни Гвардиолы тогда буквально "возили" соперника.

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Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити на привычную позицию левого защитника, где противостоял Сону. Гости сразу взяли мяч под свой контроль и действовали с позиции силы. Владение владением, а ударов почти не было. Тоттенхэм держал организованную оборону на своей половине. С первой четверти встречи можно вспомнить только попытки Агуэро, заблокированные Санчесом.

Серхио до перерыва был одной из главных персон – именно его оттяжки в центр поля помогали "горожанам" расшатывать редуты хозяев. В середине первого тайма Манчестер Сити наконец побеспокоил Льориса, когда издалека прицелился Де Брюйне. Классный шанс для Агуэро, сыграв на перехвате, создал Марез – Кун попал в штангу.

На 36-й минуте Сити создал настоящий пожар в штрафной "шпор". Мяч отскочил к тому же Агуэро и аргентинец в борьбе с Орье упал на газон. Главный судья фола не углядел, а VAR после трех (!) минут игры назначил пенальти. Дальше больше – Льорис потянул удар с "точки" от Гюндогана, но раньше вышел из линии, а затем задел в падении Стерлинга, который спешил на добивание. К счастью для Тоттенхэма, рефери в этом всем не увидели нарушений.

Началась потасовка, в которой активное участие принял Зинченко. Александру выписали желтую карточку. Однако в целом он должен записать этот тайм себе в актив – выглядел очень прилично против Сона и Моуры. Правда, ни его неудачный удар в компенсированное время, ни усилия его партнеров не помогли Манчестер Сити воплотить свое игровое преимущество (0:11 по ударам) в голы.

Команда Гвардиолы попыталась исправить несправедливость в первых атаках второго тайма. "Шпоры" спровоцировали еще один пожар в своих владениях – Льорис ошибся на выходе и столкнулся с партнером, удар Агуэро уже на линии ворот остановил Алдервейрельд, а Гюндоган послал мяч над воротами. Тоттенхэм чудом отскочил в этой ситуации.

На 61-й минуте случилось страшное для Манчестер Сити и украинских болельщиков. Гости подавали угловой, а хозяева превратили его в контрвыпад – Уинкс подхватил мяч и потянул его по центру. Зинченко, который традиционно на стандартах остается позади, должен останавливать оппонента.

Украинец немного опоздал с рывком, а хавбек лондонцев набрал высокую скорость. Когда Саша толчком в корпус завалил Уинкса, мяч уже был впереди, а столкновение квалифицировали фолом. Результат – желтая карточка за срыв опасной атаки. Второй "горчичник" для Зинченко и удаление.

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А сразу после этого Тоттенхэм еще и вышел вперед после розыгрыша углового. Первую волну атаки "горожане" отбили усилиями Уокера, но хозяева выиграли подбор. Моура отдал на Бергвейна, а новичок "шпор" эффектно одним касанием укротил мяч, а другим – загнал его в угол. Тоттенхэм забил первым ударом в сегодняшнем матче!

Манчестер Сити попал в настоящий нокдаун. Футболисты, которых подвел Зинченко, были шокированы и не знали, что делать. А Тоттенхэм знал – еще одна разительная атака стала результативной. Ндомбеле вырезал классный пас на Сона, а кореец мощным ударом с помощью рикошета от Фернандиньо закрепил преимущество лондонцев.

До финального свистка Манчестер Сити не сумел ничего поделать с обороной Тоттенхэма, как бы ни старался Де Брюйне. В итоге – сенсационные 2:0! "Горожане" остались на втором месте АПЛ – минус 22 очка от Ливерпуля. Тоттенхэм с 37 баллами поднялся на 5 место.