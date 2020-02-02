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Зинченко ужасно подвел Манчестер Сити – удаление украинца привело к поражению от Тоттенхэма

20:52 433 Читати українською
Зинченко ужасно подвел Манчестер Сити – удаление украинца привело к поражению от Тоттенхэма
Зинченко против Тоттенхэма / Getty Images

Лидер сборной Украины Александр Зинченко оставил "горожан" в меньшинстве и спровоцировал сенсационное поражение своей команды от Тоттенхэма (2:0) в центральном матче 25 тура АПЛ.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Манчестер Сити на неделе проиграл дерби в Кубке Лиги, но в целом хорошо провел январь. Отыграть у Ливерпуля два десятка очков нереально, поэтому "горожане" просто защищают второе место. Тоттенхэм, в свою очередь, ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, однако не выглядит фаворитом в этой борьбе. Предыдущая встреча между командами завершилась результативной ничьей, хотя парни Гвардиолы тогда буквально "возили" соперника.

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Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити на привычную позицию левого защитника, где противостоял Сону. Гости сразу взяли мяч под свой контроль и действовали с позиции силы. Владение владением, а ударов почти не было. Тоттенхэм держал организованную оборону на своей половине. С первой четверти встречи можно вспомнить только попытки Агуэро, заблокированные Санчесом.

Серхио до перерыва был одной из главных персон – именно его оттяжки в центр поля помогали "горожанам" расшатывать редуты хозяев. В середине первого тайма Манчестер Сити наконец побеспокоил Льориса, когда издалека прицелился Де Брюйне. Классный шанс для Агуэро, сыграв на перехвате, создал Марез – Кун попал в штангу.

На 36-й минуте Сити создал настоящий пожар в штрафной "шпор". Мяч отскочил к тому же Агуэро и аргентинец в борьбе с Орье упал на газон. Главный судья фола не углядел, а VAR после трех (!) минут игры назначил пенальти. Дальше больше – Льорис потянул удар с "точки" от Гюндогана, но раньше вышел из линии, а затем задел в падении Стерлинга, который спешил на добивание. К счастью для Тоттенхэма, рефери в этом всем не увидели нарушений.

Началась потасовка, в которой активное участие принял Зинченко. Александру выписали желтую карточку. Однако в целом он должен записать этот тайм себе в актив – выглядел очень прилично против Сона и Моуры. Правда, ни его неудачный удар в компенсированное время, ни усилия его партнеров не помогли Манчестер Сити воплотить свое игровое преимущество (0:11 по ударам) в голы.

Команда Гвардиолы попыталась исправить несправедливость в первых атаках второго тайма. "Шпоры" спровоцировали еще один пожар в своих владениях – Льорис ошибся на выходе и столкнулся с партнером, удар Агуэро уже на линии ворот остановил Алдервейрельд, а Гюндоган послал мяч над воротами. Тоттенхэм чудом отскочил в этой ситуации.

На 61-й минуте случилось страшное для Манчестер Сити и украинских болельщиков. Гости подавали угловой, а хозяева превратили его в контрвыпад – Уинкс подхватил мяч и потянул его по центру. Зинченко, который традиционно на стандартах остается позади, должен останавливать оппонента.

Украинец немного опоздал с рывком, а хавбек лондонцев набрал высокую скорость. Когда Саша толчком в корпус завалил Уинкса, мяч уже был впереди, а столкновение квалифицировали фолом. Результат – желтая карточка за срыв опасной атаки. Второй "горчичник" для Зинченко и удаление.

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А сразу после этого Тоттенхэм еще и вышел вперед после розыгрыша углового. Первую волну атаки "горожане" отбили усилиями Уокера, но хозяева выиграли подбор. Моура отдал на Бергвейна, а новичок "шпор" эффектно одним касанием укротил мяч, а другим – загнал его в угол. Тоттенхэм забил первым ударом в сегодняшнем матче!

Манчестер Сити попал в настоящий нокдаун. Футболисты, которых подвел Зинченко, были шокированы и не знали, что делать. А Тоттенхэм знал – еще одна разительная атака стала результативной. Ндомбеле вырезал классный пас на Сона, а кореец мощным ударом с помощью рикошета от Фернандиньо закрепил преимущество лондонцев.

До финального свистка Манчестер Сити не сумел ничего поделать с обороной Тоттенхэма, как бы ни старался Де Брюйне. В итоге – сенсационные 2:0! "Горожане" остались на втором месте АПЛ – минус 22 очка от Ливерпуля. Тоттенхэм с 37 баллами поднялся на 5 место.

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