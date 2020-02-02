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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Зінченко жахливо підвів Ман Сіті – вилучення українця призвело до поразки від Тоттенхема

20:26 3093 Читать на русском
Зінченко жахливо підвів Ман Сіті – вилучення українця призвело до поразки від Тоттенхема
Зінченко проти Тоттенхема / Getty Images

Лідер збірної України Олександр Зінченко залишив "містян" у меншості та спровокував сенсаційну поразку своєї команди від Тоттенхема (2:0) в центральному матчі 25 туру АПЛ.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

Манчестер Сіті на тижні програв дербі в Кубку ліги, але загалом добре провів січень. Відіграти в Ліверпуля два десятки очок нереально, тому "містяни" просто захищають другу сходинку. Тоттенхем, у свою чергу, веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів, однак не виглядає фаворитом у цій боротьбі. Попередня зустріч між командами завершилася результативною нічиєю, хоча хлопці Гвардіоли тоді буквально "возили" суперника.

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Олександр Зінченко повернувся в стартовий склад Манчестер Сіті на звичну позицію лівого захисника, де протистояв Сону. Гості відразу взяли м'яч під свій контроль і діяли з позиції сили. Володіння володінням, а ударів майже не було. Тоттенхем тримав організовану оборону на власній половині. З першої чверті зустрічі можна пригадати тільки спроби Агуеро, заблоковані Санчесом.

Серхіо до перерви був однією з головних персон – саме його відтяжки у центр поля допомагали "містянам" розхитувати редути господарів. У середині першого тайму Манчестер Сіті нарешті потурбував Льоріса, коли здалеку прицілився де Брюйне. Класний шанс для Агуеро, зігравши на перехопленні, створив Марез – Кун влучив у стійку.

На 36-й хвилині Сіті створив справжню пожежу у штрафному майданчику "шпор". М'яч відскочив до того ж Агуеро й аргентинець у боротьбі з Ор'є впав на газон. Головний суддя фолу не вгледів, а VAR після трьох(!) хвилин гри призначив пенальті. Далі більше – Льоріс потягнув удар з "точки" від Гюндогана, але завчасно вийшов з лінії, а потім зачепив у падінні Стерлінга, який поспішав на добивання. На щастя для Тоттенхема, рефері в цьому всьому не побачили порушень.

Розпочалася сутичка, в якій активну участь взяв Зінченко. Олександру виписали жовту картку. Однак загалом він мав би записати цей тайм собі в актив – виглядав дуже пристойно проти Сона та Моури. Щоправда, ні його невдалий удар у компенсований час, ні зусилля його партнерів не допомогли Манчестер Сіті втілити свою ігрову перевагу (0:11 за ударами) в голи.

Команда Гвардіоли спробувала виправити несправедливість у перших атаках другого тайму. "Шпори" спровокували ще одну пожежу у своїх володіннях – Льоріс помилився на виході та зіткнувся з партнером, удар Агуеро вже на лінії воріт зупинив Алдервейрельд, а Гюндоган послав м'яч над воротами. Тоттенхем дивом відскочив у цій ситуації.

На 61-й хвилині трапилося страшне для Манчестер Сіті та українських вболівальників. Гості подавали кутовий, а господарі перетворили його в контрвипад – Вінкс підхопив м'яч і потягнув його через центр. Зінченко, який традиційно на стандартах залишається позаду, мусив зупиняти опонента.

Українець трішки запізнився з ривком, а хавбек лондонців набрав високу швидкість. Коли Сашко поштовхом у корпус завалив Вінкса, м'яч вже був попереду, а зіткнення кваліфікували фолом. Наслідок – жовта картка за зрив небезпечної атаки. Другий "гірчичник" для Зінченка та вилучення.

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А відразу після цього Тоттенхем ще й вийшов вперед після розіграшу кутового. Першу хвилю атаки "містяни" відбили зусиллями Вокера, але господарі виграли підбирання. Моура віддав на Бергвейна, а новачок "шпор" ефектно одним дотиком приборкав м'яч, а іншим – загнав його в кут. Тоттенхем забив першим ударом у сьогоднішньому матчі!

Манчестер Сіті отримав справжній нокдаун. Футболісти, яких підвів Зінченко, були шоковані та не знали, що робити. А Тоттенхем знав – ще одна разюча атака стала результативною. Ндомбеле вирізав класний пас на Сона, а кореєць потужним ударом з допомогою рикошету від Фернандінью закріпив перевагу лондонців.

До фінального свистка Манчестер Сіті не зумів нічого вдіяти з обороною Тоттенхема, хай як не старався де Брюйне. У підсумку – сенсаційні 2:0! "Містяни" залишилися на другому місці АПЛ – мінус 22 очки від Ліверпуля. Тоттенхем з 37 балами піднявся на 5 сходинку.

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