Зінченко жахливо підвів Ман Сіті – вилучення українця призвело до поразки від Тоттенхема

Лідер збірної України Олександр Зінченко залишив "містян" у меншості та спровокував сенсаційну поразку своєї команди від Тоттенхема (2:0) в центральному матчі 25 туру АПЛ.

Манчестер Сіті на тижні програв дербі в Кубку ліги, але загалом добре провів січень. Відіграти в Ліверпуля два десятки очок нереально, тому "містяни" просто захищають другу сходинку. Тоттенхем, у свою чергу, веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів, однак не виглядає фаворитом у цій боротьбі. Попередня зустріч між командами завершилася результативною нічиєю, хоча хлопці Гвардіоли тоді буквально "возили" суперника.

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Олександр Зінченко повернувся в стартовий склад Манчестер Сіті на звичну позицію лівого захисника, де протистояв Сону. Гості відразу взяли м'яч під свій контроль і діяли з позиції сили. Володіння володінням, а ударів майже не було. Тоттенхем тримав організовану оборону на власній половині. З першої чверті зустрічі можна пригадати тільки спроби Агуеро, заблоковані Санчесом.

Серхіо до перерви був однією з головних персон – саме його відтяжки у центр поля допомагали "містянам" розхитувати редути господарів. У середині першого тайму Манчестер Сіті нарешті потурбував Льоріса, коли здалеку прицілився де Брюйне. Класний шанс для Агуеро, зігравши на перехопленні, створив Марез – Кун влучив у стійку.

На 36-й хвилині Сіті створив справжню пожежу у штрафному майданчику "шпор". М'яч відскочив до того ж Агуеро й аргентинець у боротьбі з Ор'є впав на газон. Головний суддя фолу не вгледів, а VAR після трьох(!) хвилин гри призначив пенальті. Далі більше – Льоріс потягнув удар з "точки" від Гюндогана, але завчасно вийшов з лінії, а потім зачепив у падінні Стерлінга, який поспішав на добивання. На щастя для Тоттенхема, рефері в цьому всьому не побачили порушень.

Розпочалася сутичка, в якій активну участь взяв Зінченко. Олександру виписали жовту картку. Однак загалом він мав би записати цей тайм собі в актив – виглядав дуже пристойно проти Сона та Моури. Щоправда, ні його невдалий удар у компенсований час, ні зусилля його партнерів не допомогли Манчестер Сіті втілити свою ігрову перевагу (0:11 за ударами) в голи.

Команда Гвардіоли спробувала виправити несправедливість у перших атаках другого тайму. "Шпори" спровокували ще одну пожежу у своїх володіннях – Льоріс помилився на виході та зіткнувся з партнером, удар Агуеро вже на лінії воріт зупинив Алдервейрельд, а Гюндоган послав м'яч над воротами. Тоттенхем дивом відскочив у цій ситуації.

На 61-й хвилині трапилося страшне для Манчестер Сіті та українських вболівальників. Гості подавали кутовий, а господарі перетворили його в контрвипад – Вінкс підхопив м'яч і потягнув його через центр. Зінченко, який традиційно на стандартах залишається позаду, мусив зупиняти опонента.

Українець трішки запізнився з ривком, а хавбек лондонців набрав високу швидкість. Коли Сашко поштовхом у корпус завалив Вінкса, м'яч вже був попереду, а зіткнення кваліфікували фолом. Наслідок – жовта картка за зрив небезпечної атаки. Другий "гірчичник" для Зінченка та вилучення.

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А відразу після цього Тоттенхем ще й вийшов вперед після розіграшу кутового. Першу хвилю атаки "містяни" відбили зусиллями Вокера, але господарі виграли підбирання. Моура віддав на Бергвейна, а новачок "шпор" ефектно одним дотиком приборкав м'яч, а іншим – загнав його в кут. Тоттенхем забив першим ударом у сьогоднішньому матчі!

Манчестер Сіті отримав справжній нокдаун. Футболісти, яких підвів Зінченко, були шоковані та не знали, що робити. А Тоттенхем знав – ще одна разюча атака стала результативною. Ндомбеле вирізав класний пас на Сона, а кореєць потужним ударом з допомогою рикошету від Фернандінью закріпив перевагу лондонців.

До фінального свистка Манчестер Сіті не зумів нічого вдіяти з обороною Тоттенхема, хай як не старався де Брюйне. У підсумку – сенсаційні 2:0! "Містяни" залишилися на другому місці АПЛ – мінус 22 очки від Ліверпуля. Тоттенхем з 37 балами піднявся на 5 сходинку.