Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма – видео первого удаления в карьере украинца

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не смог доиграть матч 25 тура АПЛ против Тоттенхэма.

Украинец вернулся в старт "горожан" после двух матчей отсутствия и получил вторую желтую карточку на 61-й минуте встречи.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе

Первый "горчичник" Зинченко заработал в концовке первого тайма. Арбитр Майк Дин наказал его за потасовку с соперниками после неудачного пенальти Гюндогана и сейва Льориса. Второе предупреждение произошло в середине второй половины. Тоттенхэм вылетел в контратаку, которую Александр сорвал фолом в центре против Винкса. Сразу после удаления игрока сборной Украины "шпоры" вышли вперед – дебютант Бергвейн огорчил Эдерсона.

Отметим, что это первая красная карточка в карьере Зинченко, который до этого ограничился 7 желтыми в 122 матчах.

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