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Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма – видео первого удаления в карьере украинца

20:12 132 Читати українською
Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма – видео первого удаления в карьере украинца
Дин не "простил" Зинченко / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не смог доиграть матч 25 тура АПЛ против Тоттенхэма.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Украинец вернулся в старт "горожан" после двух матчей отсутствия и получил вторую желтую карточку на 61-й минуте встречи.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе

Первый "горчичник" Зинченко заработал в концовке первого тайма. Арбитр Майк Дин наказал его за потасовку с соперниками после неудачного пенальти Гюндогана и сейва Льориса. Второе предупреждение произошло в середине второй половины. Тоттенхэм вылетел в контратаку, которую Александр сорвал фолом в центре против Винкса. Сразу после удаления игрока сборной Украины "шпоры" вышли вперед – дебютант Бергвейн огорчил Эдерсона.

Отметим, что это первая красная карточка в карьере Зинченко, который до этого ограничился 7 желтыми в 122 матчах.

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