Манчестер Сити драматично не дожал Тоттенхэм из-за VAR – Зинченко дважды не смог пробить чемпиона мира

Манчестер Сити и Тоттенхэм поделили очки после ничьи со счетом 2:2 во 2-м туре чемпионата Англии. Александр Зинченко вышел с первых минут. Счет и отчет матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в 19:30 по киевскому времени. Команда Зинченко возглавляет турнирную таблицу после первого тура благодаря выездной победе над Вест Хэмом 5:0. Тоттенхэм свой матч выиграл с большим трудом. Финалисты ЛЧ-2019 одержали волевую победу над Астон Виллой с дублем Кейна. В прошлом сезоне "шпоры" выбили чемпионов Англии в плей-офф ЛЧ. Зато в Премьер-лиге команда Гвардиолы выиграла у лондонского клуба 4 последние встречи подряд.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

В первые минут 20 полное доминирование чемпионов Англии. Стерлинг сначала упустил 2 момента после не самых лучших ударов с нескольких метров, но третий уже привел к взятию ворот. Де Брюйне вырезал идеальный кросс на дальнюю штангу, где Рахим головой забил свой 4-й гол в АПЛ 2019/20. Тоттенхэм впервые вышел в атаку и сразу же... сравнял. Ламела по центру принял пас от Ндомбеле, после чего пробил метров с 20-и. Эдерсон не понятно почему вышел далеко за пределы вратарской и не смог парировать удар, который шел вовсе не в уголок.

Еще один пас магической ноги КДБ с правого фланга превратился в ассист на 35-й. Де Брюйне на этот раз прострелил, Агуэро в касание замкнул из пределов вратарской. Чистый класс, который создает иллюзию удивительной легкости игры Сити в нападении. Кевин еще и ворвался в штрафную, обыгравшись с Бернарду, но пробил уж очень неточно. Настоящий капитан создал 5 голевых моментов за тайм, самый ценный игрок первой половины, без тени сомнения. Та же связка правого края организовала очередную вполне голевую атаку. Де Брюйне нашел пасом Гюндогана – немец банально промазал.

Зинченко неплохо пробил на 44-й после короткого паса Стерлинга. Льорис взял, но плюс за попытку. Хотя в целом в первом тайме украинец пережил не слишком приятные моменты. Одна его потеря на чужой половине едва не привела к контре "шпор", в еще нескольких моментах Саша давал себя пройти чуть ли не на голову более высокому Сиссоко, столь мощно тот смотрелся на фоне оппонента. На старте второй половины Зина снова выстрелил издали с рикошетом от Кейна, и Льорис с большим трудом отбил круглого в сторону.

Сити давил, упускал моменты и казалось, что вот-вот забьет третий. Но вышел на замену Лукас Моура, и тут же герой полуфинала ЛЧ 2018/19 первым же касанием перевисел в воздухе Уокера. Эдерсон снова не у дел – 2:2 явно в пользу Тоттенхэма, который попал в ворота именно эти два раза. Очередная порция выстрелов "горожан", но то перекладина, то вратарь, то защитник в акробатическом прыжке мешают снова выйти вперед. А тем временем 28:3 по ударам в пользу команды Гвардиолы за 70 с лишнем минут.

Только лишь Пеп сделал последнюю замену, Зинченко травмировался. Александр пошел в жесткий отбор вблизи чужой штрафной. Украинцу досталось от Сиссоко, и теперь в игре пауза. Врачи поколдовали над ногой воспитанника Шахтера. Зина поднялся, но чувствует заметный дискомфорт за пределами поля. Все-таки возвращается футболист сборной Украины, чтобы не оставлять Манчестер Сити в меньшинстве.

Джокер Гвардиолы почти сработал на 90_2-й. Габриэл Жезус воспользовался скидкой Ляпорта и закрутил в дальний угол после подачи углового. Казалось, капитулирует чемпион мира-2018 Льорис в третий раз, но судья прибегает к услугам VAR, мол, подозрение на крошечную игру рукой. Арбитры все же усмотрели нарушение правил, так что отменяет гол знаменитый Майкл Оливер, удалявший Буффона в четвертьфинале ЛЧ-2018 Реал – Ювентус. Просто невероятная концовка!