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Манчестер Сити драматично не дожал Тоттенхэм из-за VAR – Зинченко дважды не смог пробить чемпиона мира

21:27 172 Читати українською
Манчестер Сити драматично не дожал Тоттенхэм из-за VAR – Зинченко дважды не смог пробить чемпиона мира
Манчестер Сити – Тоттенхэм: счет и обзор матча АПЛ 17 августа 2019

Манчестер Сити и Тоттенхэм поделили очки после ничьи со счетом 2:2 во 2-м туре чемпионата Англии. Александр Зинченко вышел с первых минут. Счет и отчет матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в 19:30 по киевскому времени. Команда Зинченко возглавляет турнирную таблицу после первого тура благодаря выездной победе над Вест Хэмом 5:0. Тоттенхэм свой матч выиграл с большим трудом. Финалисты ЛЧ-2019 одержали волевую победу над Астон Виллой с дублем Кейна. В прошлом сезоне "шпоры" выбили чемпионов Англии в плей-офф ЛЧ. Зато в Премьер-лиге команда Гвардиолы выиграла у лондонского клуба 4 последние встречи подряд.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

В первые минут 20 полное доминирование чемпионов Англии. Стерлинг сначала упустил 2 момента после не самых лучших ударов с нескольких метров, но третий уже привел к взятию ворот. Де Брюйне вырезал идеальный кросс на дальнюю штангу, где Рахим головой забил свой 4-й гол в АПЛ 2019/20. Тоттенхэм впервые вышел в атаку и сразу же... сравнял. Ламела по центру принял пас от Ндомбеле, после чего пробил метров с 20-и. Эдерсон не понятно почему вышел далеко за пределы вратарской и не смог парировать удар, который шел вовсе не в уголок.

Еще один пас магической ноги КДБ с правого фланга превратился в ассист на 35-й. Де Брюйне на этот раз прострелил, Агуэро в касание замкнул из пределов вратарской. Чистый класс, который создает иллюзию удивительной легкости игры Сити в нападении. Кевин еще и ворвался в штрафную, обыгравшись с Бернарду, но пробил уж очень неточно. Настоящий капитан создал 5 голевых моментов за тайм, самый ценный игрок первой половины, без тени сомнения. Та же связка правого края организовала очередную вполне голевую атаку. Де Брюйне нашел пасом Гюндогана – немец банально промазал.

Зинченко неплохо пробил на 44-й после короткого паса Стерлинга. Льорис взял, но плюс за попытку. Хотя в целом в первом тайме украинец пережил не слишком приятные моменты. Одна его потеря на чужой половине едва не привела к контре "шпор", в еще нескольких моментах Саша давал себя пройти чуть ли не на голову более высокому Сиссоко, столь мощно тот смотрелся на фоне оппонента. На старте второй половины Зина снова выстрелил издали с рикошетом от Кейна, и Льорис с большим трудом отбил круглого в сторону.

Сити давил, упускал моменты и казалось, что вот-вот забьет третий. Но вышел на замену Лукас Моура, и тут же герой полуфинала ЛЧ 2018/19 первым же касанием перевисел в воздухе Уокера. Эдерсон снова не у дел – 2:2 явно в пользу Тоттенхэма, который попал в ворота именно эти два раза. Очередная порция выстрелов "горожан", но то перекладина, то вратарь, то защитник в акробатическом прыжке мешают снова выйти вперед. А тем временем 28:3 по ударам в пользу команды Гвардиолы за 70 с лишнем минут.

Только лишь Пеп сделал последнюю замену, Зинченко травмировался. Александр пошел в жесткий отбор вблизи чужой штрафной. Украинцу досталось от Сиссоко, и теперь в игре пауза. Врачи поколдовали над ногой воспитанника Шахтера. Зина поднялся, но чувствует заметный дискомфорт за пределами поля. Все-таки возвращается футболист сборной Украины, чтобы не оставлять Манчестер Сити в меньшинстве.

Джокер Гвардиолы почти сработал на 90_2-й. Габриэл Жезус воспользовался скидкой Ляпорта и закрутил в дальний угол после подачи углового. Казалось, капитулирует чемпион мира-2018 Льорис в третий раз, но судья прибегает к услугам VAR, мол, подозрение на крошечную игру рукой. Арбитры все же усмотрели нарушение правил, так что отменяет гол знаменитый Майкл Оливер, удалявший Буффона в четвертьфинале ЛЧ-2018 Реал – Ювентус. Просто невероятная концовка!

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