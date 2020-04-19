ТОП 100. "Кривоногая утка": Ривалдо – история чемпиона мира от Золотого мяча до Узбекистана и Анголы

Он не был похож ни на одного из футболистов своего времени, еще меньше он напоминает нынешних звезд. Сегодня, напомним, вам некоторые страницы биографии Ривалдо.

Детство

Витор Борба Феррейра Ривалдо был болезненным ребенком. Никто не видел в нем будущего обладателя "Золотого мяча", чемпиона мира и просто выдающегося футболиста. Отец с детства навязывал Ривалдо и двум его старшим братьям Рикардо и Ринальдо любовь к футболу. Семья Феррейра не принадлежала к категории обеспеченных, и отец надеялся, что кто-то из братьев избавит семью от бедности, проявив себя на футбольном поле. Старания Феррейры старшего не пропали даром, хотя вряд ли он мечтал о том, что один из его потомков достигнет таких высот. Впрочем, увидеть то, как младший сын поднимается на футбольный Олимп ему не суждено. 6 января 1989 года отец погиб под колесами автобуса.

Первые шаги

Первым профессиональным клубом Ривалдо стал "Санта-Круз" из Ресифи. Появление "кривоногого" футболиста было встречена болельщиками команды с возмущением. Ривалдо играл выдвинутого вперед форварда, но толку от его действий было немного. Ему ни разу не удалось забить, поскольку защитникам соперника не составляло никаких трудностей оттеснять худого паренька от мяча. На домашней арене каждое его появление на поле встречалась смехом, а болельщики окрестили его кличкой "кривоногая утка". Будущего в этой команде у него не было, и вскоре нападающий оказался в команде "Можи Мирин". Там его сразу же отправили заниматься в тренажерный зал, и этот ход довольно быстро принес свои плоды. Ривалдо увеличил мышечную массу, окреп и начал забивать. Его успехи привлекли внимание селекционеров "Коринтианса", но руководство "Можи Мирин" пожелало 250 000 долларов за игрока. Стороны сошлись на аренде. Именно в "Коринтиансе" Ривалдо стал играть атакующего полузащитника, закрепившись на всю свою карьеру в этом амплуа.

Дебют в сборной



Успехи Ривалдо в составе "Коринтианса" не остались незамеченными тренером сборной Бразилии Карлосом Алберто Паррейра. 16 декабря 1993 года полузащитник примерил сине-желтую футболку "селесао". Произошло это в матче с Мексикой, в котором новобранцу посчастливилось открыть счет. Второй раз Ривалдо вышел на замену в матче со сборной Аргентины. По иронии судьбы игра проходила на том самом стадионе, где его освистывали свои же болельщики. Впечатленный прогрессом футболиста "Коринтианс" собирался выкупить права на игрока, но "Можи Мирин" потребовал уже 4 миллиона долларов. Эту сумму сумел осилить "Палмейрас", с которым Ривалдо выиграл свой первый титул чемпиона страны.

Олимпиада

В 1996-м году Ривалдо уже пригласили в олимпийскую сборную Бразилии, которая собиралась навести шороху в США. Нашему герою на то время уже стукнуло 23 года, поэтому он ехал на турнир одним из трех футболистов старше этого возраста. Бразильцы прошли групповой этап, но уже на стадии 1/4 были вынуждены паковать чемоданы. Их остановили будущие чемпионы из Нигерии. На родине остро отнеслись к этой неудаче. Болельщики восприняли ее как нечто среднее между провалом и катастрофой, а самого Ривалдо назвали одним из главных виновников внезапного вылета. Сразу же после Олимпиады Ривалдо решает перебраться в Европу.

Европейские каникулы

Летом 1996-го года Ривалдо стал игроком "Депортиво" из Ла-Коруньи. Бразилец сразу взял "быка за рога" и уже в первом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 мяч. Результативная игра позволила ему снова закрепить за собой место в сборной, с которой он выиграл Кубок Конфедераций в 1997-м году.

Барселона

Сезон 1997/98 Ривалдо встретил уже в сине-гранатовой футболке "Барселоны". Он сходу получил место в стартовом составе и на пару с Луишем Фигу потянул команду к двум подряд титулам. Теперь его мощную игру можно было увидеть и в еврокубках. Ривалдо стал настоящим фронтменом атак "блауграны" в конце девяностых. Он отличался весьма своеобразной техникой, с которой защитникам соперника справиться было ой как непросто. Ривалдо создавал атаки и сам же их завершал. Причем набор голевых примочек у него был весьма и весьма богат. Ривалдо шикарно исполнял штрафные, мог сольным проходом оставить не у дел защитников, успешно боролся за верховые мячи. А еще он запомнился голами, забитыми ударом ножницами. При всем этом он улыбался значительно реже, чем загонял мяч в сетку.

В 1999-м году старания Ривалдо были вознаграждены "Золотым мячом" от France Football и звание футболиста года от ФИФА.

Сумасшедший ван Гаал

Динамично развивающаяся карьера бразильца столкнулась с большими трудностями в сезоне 2001/02. Ривалдо играл неплохо, но все-таки заметно слабее, чем в предыдущие годы. К тому же и без того напряженные отношения с Луи ван Гаалом вылились из раздевалки в прессу. А началось все с того, что голландец сместил Ривалдо из центральной зоны, где он привык играть на левый край атаки. Бразильца это категорически не устроило. Эта информация появилась в СМИ. Ван Гаал разозлился и тут же обвинил своего футболиста в недостатке игровой дисциплины, посредственного участия в оборонительных действиях и низкого усердия на тренировках. По окончании того сезона Ривалдо поехал на Чемпионат мира в Японии и Корее, и в "Барселону" в качестве игрока больше не вернулся.

Триумф в Японии и Корее

Чемпионат мира на Дальнем Востоке стал настоящей отрадой для Ривалдо. В кругу привычных партнеров и старых друзей по сборной Бразилии все проблемы с ван Гаалом забылись. Мы увидели свежего Ривалдо, настоящего лидера команды. Вместе с Роналдо они устраивали голевые пиры. Роналдо стал лучшим снайпером турнира, а Ривалдо забивал в первых пяти матчах. Непревзойденная игра обоих футболистов принесла Бразилии пятое в истории золото Чемпионатов мира, превратив их из "тетракампеонов" в "пентакампеонов".

Милан

Сезон 2002/03 Ривалдо начал в "Милане" - извечном убежище стареющих звезд. Хотя тот "Милан" был не чета нынешнему - команда регулярно доходила до решающих стадий Лиги Чемпионов и была по этому показателю самой стабильной в Европе. В новой для себя обстановке 30-летний Ривалдо не смог показать и малой доли того, что демонстрировал в "Барселоне". В плотном итальянском футболе бразильскому полузащитнику не нашлось места.

Если в первом сезоне он выходил на поле, то во втором прочно закрепился на скамье запасных. В "Милан" приехала новая звезда из Бразилии Кака. А недавний чемпион мира оказался не при делах. Хотя единственную свою Лигу чемпионов все же взял, сыграв 12 матчей и забив 2 гола, в том числе и Реалу. Трофей получил благодаря пенальти Андрея Шевченко в финале против Ювентуса, в котором просидел на скамейке запасных.

Греция

После летнего застоя на скамейке "россонери" желающих видеть Ривалдо у себя резко поубавилось. И тут на авансцену вышел греческий "Олимпиакос". В Греции его приняли на ура. Ривалдо начал забивать, и не абы кому, а самым принципиальным соперникам - "Панатинаикосу" и Аеке. После трех лет в Пирее он перебрался в Афины, где в течение одного сезона представлял интересы АЕКа . К переходу в стан злейшего врага горячая греческая публика отнеслась на удивление ровно.

Летом 2008-го он получил приглашение от узбекского "Бунедкора". Бразилец много забивал, в том числе и в азиатской Лиге Чемпионов. Несмотря на действующий до 2011 года контракт, Ривалдо принимает решение вернуться на родину. В октябре 2010-го он стал играющим президентом клуба "Можи Мирин" - того самого, в котором в молодости его загнали в тренажерный зал.

13 января 2012 года бразилец шокировал общественность подписанием контракта с клубом из Анголы "Кабускорп". Таким образом Ривалдо установил рекорд - за свою профессиональную карьеру он поиграл на четырех континентах.

Андрей Бешлей, Футбол24