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Тайсон претендует на звание лучшего игрока 1/4 финала Лиги Европы

10:29 - Читати українською
Тайсон претендует на звание лучшего игрока 1/4 финала Лиги Европы
Тайсон в матче ЛЕ против Базеля / Твиттер ФК Шахтер

Пресс-служба УЕФА определила четверку лучших игроков этой неделе в рамках матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В список номинантов попал форвард донецкого Шахтера Тайсон, который провел великолепный матч с Базелем. Бразилец отличился эффектным голом с линии штрафной.

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Среди конкурентов 32-летнего "горняка" есть хавбек Севильи Лукас Окампос и полузащитник Интера Николо Барелла – оба отличились забитым мячом. Также на звание лучшего игрока недели претендует голкипер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон, который совершил 13 блестящих сейвов в матче против "красных дьяволов".

За фаворитов среди этих претендентов, как всегда, можно проголосовать на официальном сайте УЕФА

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