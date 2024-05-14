"Полуфинал с Наполи был фантастическим. Очень хорошо помню этот день, матч проходил под проливным дождем. Энергетика и эмоции перед матчем зашкаливали, Настроение было максимальное и, В том числе благодаря ему удалось пройти в финал.

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Такого результата удалось достичь, потому что у нас был очень дружный и крепкий коллектив, команда была высокого уровня и строилась много лет. Ключевой момент, что за эмблему Днепра мы были готовы биться и отдать все свои силы и эмоции, что у нас были на то время.

После матча все вокруг радовались и праздновали, а лично у меня уже эмоций никаких не было, я был совсем "пустым" и даже не было времени порадоваться. На мой взгляд, мы тогда показали лучшую игру против сильнейшего соперника из возможных в Лиге Европы. Потому что в то время Наполи был выше классом от Севильи, несмотря на то, что испанцы уже несколько раз выигрывали этот турнир.

По составу, по игре, особенно в Неаполе, мы это почувствовали на себе – и надо признать, что нам повезло. Но в ответном матче, я считаю, мы заслуженно победили и вышли в финал.

Относительно долгов в Днепре... Понимаете, когда мы играли, то не думали о долгах. У нас был замечательный коллектив, мы шли к своей цели. Нам было неважно, что играем без денег, тренируемся на полях, где по колено растет трава... Самым главным тогда было достижение нашей цели. Повторюсь, и команда строилась не один сезон и она смогла продемонстрировать, что мы – единый механизм. Очень хотелось выиграть Лигу Европы и это был бы для команды лучший финал и конец, где каждый отдал ради этой эмблемы все, что было возможно.

Спасла бы клуб победа Днепра в финале? Думаю, что уже нет. Руководству клуба надо было очень сильно любить футбол и эту эмблему. Уже сегодня могу точно сказать, что шансов у Днепра тогда не было и упадок клуба был лишь делом времени", – рассказал Ротань в комментарии Українському футболу.

Дніпро, який ми втратили