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Тайсон претендує на звання найкращого гравця 1/4 фіналу Ліги Європи

10:29 - Читать на русском
Тайсон претендує на звання найкращого гравця 1/4 фіналу Ліги Європи
Тайсон у матчі ЛЄ проти Базеля / Твіттер ФК Шахтар

Прес-служба УЄФА визначила четвірку найкращих гравців цього тижня в рамках матчів 1/4 фіналу Ліги Європи.

До списку номінантів потрапив форвард донецького Шахтаря Тайсон, який провів чудовий матч з Базелем. Бразилець відзначився ефектним голом з лінії штрафного.

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Серед конкурентів 32-річного "гірника" є хавбек Севільї Лукас Окампос та півзахисник Інтера Ніколо Барелла – обоє відзначились забитим м'ячем. Також на звання найкращого гравця тижня претендує голкіпер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон, який здійснив 13 блискучих сейвів у матчі проти "червоних дияволів".

За фаворитів серед цих претендентів, як завжди, можна проголосувати на офіційному сайті УЄФА

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blog_ava
Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ
05:51
13198
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Тайсон Лукас Лукас Окампос Ніколо Ніколо Барелла Карл-Юхан Карл-Юхан Юнссон
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