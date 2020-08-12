Тайсон претендує на звання найкращого гравця 1/4 фіналу Ліги Європи

Прес-служба УЄФА визначила четвірку найкращих гравців цього тижня в рамках матчів 1/4 фіналу Ліги Європи.

Тайсон у матчі ЛЄ проти Базеля / Твіттер ФК Шахтар

До списку номінантів потрапив форвард донецького Шахтаря Тайсон, який провів чудовий матч з Базелем. Бразилець відзначився ефектним голом з лінії штрафного.

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Серед конкурентів 32-річного "гірника" є хавбек Севільї Лукас Окампос та півзахисник Інтера Ніколо Барелла – обоє відзначились забитим м'ячем. Також на звання найкращого гравця тижня претендує голкіпер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон, який здійснив 13 блискучих сейвів у матчі проти "червоних дияволів".

За фаворитів серед цих претендентів, як завжди, можна проголосувати на офіційному сайті УЄФА

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