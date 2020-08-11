Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20 – Шахтер официально получил соперника

В полуфинал Лиги Европы прошли Интер (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Севилья (Испания) и Шахтер (Украина).
Шахтер – Базель – видео голов
В рамках 1/4 финала миланцы прошли Байер, МЮ в дополнительное время одолел Копенгаген, Шахтер оказался сильнее Базеля, а Севилья победила Вулверхэмптон.
Полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20:
Севилья – Манчестер Юнайтед (16 августа, Кельн, 22:00 по Киеву)
Интер – Шахтер (17 августа, Дюссельдорф, 22:00 по Киеву).
Стадия 1/2 финала тоже состоит из одной игры. Победители полуфинальных поединков встретятся в решающем поединке, который пройдет 21 августа в Кельне.
Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола