Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20 – Шахтер официально получил соперника

По итогам четвертьфинальных поединков Лиги Европы стали известны четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей. Своего соперника в полуфинале получил и донецкий Шахтер.

В полуфинал Лиги Европы прошли Интер (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Севилья (Испания) и Шахтер (Украина).

Шахтер – Базель – видео голов

В рамках 1/4 финала миланцы прошли Байер, МЮ в дополнительное время одолел Копенгаген, Шахтер оказался сильнее Базеля, а Севилья победила Вулверхэмптон.

Полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20:

Севилья – Манчестер Юнайтед (16 августа, Кельн, 22:00 по Киеву)

Интер – Шахтер (17 августа, Дюссельдорф, 22:00 по Киеву).

Стадия 1/2 финала тоже состоит из одной игры. Победители полуфинальных поединков встретятся в решающем поединке, который пройдет 21 августа в Кельне.

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