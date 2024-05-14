УЕФА вспомнил выход Днепра в финал Лиги Европы, опубликовав исторический гол Селезнева в ворота Наполи
11:44 - Читати українською
Девять лет назад команда Мирона Маркевича оказалась в шаге от победы во втором по силе еврокубке.
14 мая 2015 года Днепр в ответном полуфинале Лиги Европы победил Наполи 1:0 благодаря голу Евгения Селезнева. Нападающий отличился на 58-й минуте после передачи Евгения Коноплянки.
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Несмотря на ничью (1:1) в первом поединке, подопечные Мирона Маркевича вышли в финал турнира, где в эпическом противостоянии уступили Севилье (2: 3).
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций на своей странице в Твиттер вспомнила решающий и единственный гол Селезнева, напомнив всем об историческом для Днепра и Украины матче.
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