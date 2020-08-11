Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола

Одной из главных интриг перед четвертьфиналом стала расстановка "горняков" в обороне, ведь Хочолава был дисквалифицирован, а Матвиенко с Вольфсбургом играл левого защитника. У Луиша Каштру был выбор между переводом Николая в центр и выходом Бондаря – португалец сделал ставку на Валерия. На всех остальных позициях вышли сильнейшие исполнители. У Базеля одними из главных потерь были голкипер Омлин и защитник Кюмарт. Как показал дальнейший ход событий, их отсутствие стало критическим.

Шахтер – Базель – видео голов

Шахтер со стартовым свистком захватил контроль над мячом, что вылилось в гол уже на 2-й минуте встречи. Все началось с прорыва Додо правым флангом и заблокированного прострела, после которого назначили угловой – Марлос исполнил подачу, а Мораес замкнул головой. В этой ситуации неубедительную сыграли как защитники, так и вратарь Николич.

Базель попытался перехватить инициативу, что вылилось в ряд неплохих атак в последующие пятнадцать минут. Так, уже на 4-й Кабрал оторвался от Бондаря и замкнул подачу Пюлюлю с левого фланга ударом головой – мимо ближней штанги. На 13-й же Пюлюлю переиграл на левом фланге Додо и Степаненко, ворвался на край штрафной и пробил с острого угла – рядом с дальней штангой пролетел мяч! Ещё через три минуты метров с 18-ти дали пробить Видмеру, однако его выстрел заблокировали. Потом ещё случился удар головой с углового, но он оказался совсем неострым.

Шахтер за все это время имел только неточный выстрел Патрика со стандарта и ряд угловых, однако нельзя было сказать, что команда нервничает. "Горняки" доминировали по владению, позволяя Базелю только академические атаки без изюминки. На 20-й же минуте дончане провели свой второй голевой момент: Тайсон запустил в проход по левому флангу Матвиенко, Николай прострелил в центр штрафной, а Мораес в касание пробил в ближний угол – мимо! Швейцарцы намёка не поняли, поэтому на 22-й минуте "оранжево-чёрные" удвоили преимущество в счёте.

Всё началось с Тайсона: бразилец головой выбил верховой мяч, запустив Мораеса в проход по левому флангу, а Жуниор прострелил на Антонио – Петретта выбил на Марлоса. Далее вингер покатил мяч вдоль линии штрафной, Патрик пропустил, а Тайсон замкнул мощным ударом с рикошетом от Фрая – 2:0! Базель растерялся, а Шахтер продолжил идти в атаку, что могло вылиться в разгром уже на 30-й минуте: Антонио разрезал оборону пасом в штрафную, а Мораес перегнал ван дер Верффа и пробил в дальний угол – Николич спас Базель!

На 35-й неплохую подачу Марлоса на Бондаря, а добивание Мораеса накрыли; спустя две минуты Марлос сам выстрелил метров с 22-х в левый угол, однако Николич парировал. Один из лучших моментов первого тайма "горняки" создали на 40-й минуте: Маркос Антонио пробил из-за пределов штрафной в правый верхний угол, попав в крестовину, а Мораес тут же попытался сыграть на добивании – Петретта накрыл удар! Базель сумел огрызнуться выстрелом Кабрала с линии штрафной без подготовки, но это было слишком неточно. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе Шахтера.

Первая половина второго тайма оказалась нервной. Базель прогнозируемо полез отыгрываться, зарабатывая угловые и подвергаясь контратакам. Сначала лучше дела обстояли у Шахтера: на 47-й минуте Матвиенко пробивал из офсайда, на 55-й головой подрезал подачу на дальнюю штангу Кривцов, а на 57-й он же пробил головой из штрафной – без проблем для Николича. На поле также было много стыков, в одном из которых травмировался Джака, а в другом на желтую карточку сел Патрик. Впрочем, постепенно стало заметно, что Базель прижимает пассивный Шахтер.

На 64-й же минуте стало страшно: Пюлюлю ворвался в штрафную и упал в борьбе с Додо, попросив пенальти – "горняков" спасли помощники Майкла Оливера, хотя вингер и правда симуляровал. На 66-й Кабрал воспользовался ошибкой Пятова с Кривцовым, перебросив их, но не попал по воротам. Ещё через минуту Кабрал пробивал в падении через себя, задев руку Додо – и снова Оливер сыграл за Шахтер, не назначив пенальти. Только после этого "горняки" одумались, отогнав Базель от собственных ворот и начав проводить контратаки (пусть и без обострения). На 73-й минуте такая перемена вылилась в пенальти в ворота Базеля – это Маршан (сменил Джаку) поставил подножку Тайсону. По крайней мере, так показалось арбитрам. Алан Патрик уверенно реализовал 11-метровый – 3:0!

В эндшпиле встречи Базель попытался забить гол престижа, организовав несколько опасных стандартов – после одного из них опасно пробивал головой Маршан, а на 86-й минуте метров с 30-ти над перекладиной стрелял Кампо. Перед этим Бондаря усадили на желтую карточку. Впрочем, на 88-й минуте Шахтер наказал за наглость контратакой с пасом на Додо и мощным ударом бразильца в дальний угол – 4:0. Уже в компенсированное время ван Волфсвинкель сумел размочить счёт, но это уже не имело никакого смысла. "Горняки" празднуют разгромную победу.

Таким образом, Шахтер вышел в полуфинал Лиги Европы. Там его уже ждёт Интер. Поединок пройдет 17 августа.

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