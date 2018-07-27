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Тайсон покинет Шахтер уже этим летом, – СМИ

12:00 165 Читати українською
Тайсон покинет Шахтер уже этим летом, – СМИ
Тайсон / Фото: официальный сайт Шахтера

Капитан "горняков" Тайсон в ближайшее время покинет команду.

Бразилец покинет Шахтер до окончания летнего трансферного окна, сообщает Football.ua.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Тайсон уже согласовал контракт с Сан-Паулу.

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Агент футболиста подтвердил информацию о переговорах с Сан-Паулу и сообщил, что сделка может быть завершена в ближайшие несколько дней.

Сам футболист отмечал, что не против вернуться в Бразилию.

К слову, контракт Тайсона с Шахтером действует до 2021 года.

Бразилец сыграл в футболке "горняков" 203 игры, в которых забил 36 голов.

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Трансферы чемпионата Украины Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон Сан-Паулу Сан-Паулу Трансферы Шахтера
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