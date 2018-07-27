Полузащитник Коринтианса Витал рассказал, почему отказал Шахтеру

Футболист Коринтианса Матеус Витал рассказал, почему решил отказаться от перехода в Шахтер.

"Хочу остаться в Коринтиансе и продолжать радовать болельщиков и помогать клубу достигать новых футбольных вершин. Хочу делать свои первые шаги в Коринтиансе и закрепиться в команде.

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Продолжу развиваться именно здесь. Поэтому я оставил этот вопрос своему агенту и клубу", – цитирует Витала Meutimao.com.br.

Напомним, по словам президента Коринтианса Андреса Санчеса, "горняки" предлагали за Витала 8 млн долларов.

Отметим, в итоге, Шахтер подписал другого полузащитника Коринтианса Майкона.

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