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Полузащитник Коринтианса Витал рассказал, почему отказал Шахтеру

11:12 204 Читати українською
Полузащитник Коринтианса Витал рассказал, почему отказал Шахтеру
Матеус Витал / Esporte.uol

Футболист Коринтианса Матеус Витал рассказал, почему решил отказаться от перехода в Шахтер.

"Хочу остаться в Коринтиансе и продолжать радовать болельщиков и помогать клубу достигать новых футбольных вершин. Хочу делать свои первые шаги в Коринтиансе и закрепиться в команде.

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Продолжу развиваться именно здесь. Поэтому я оставил этот вопрос своему агенту и клубу", – цитирует Витала Meutimao.com.br.

Напомним, по словам президента Коринтианса Андреса Санчеса, "горняки" предлагали за Витала 8 млн долларов.

Отметим, в итоге, Шахтер подписал другого полузащитника Коринтианса Майкона.

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Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Коринтианс Коринтианс Матеус Витал Матеус Витал
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