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Тайсон: Хочу вернуться в Интернасьонал

21:45 2 Читати українською
Тайсон: Хочу вернуться в Интернасьонал
Тайсон / Футбол 24

Хавбек Шахтера Тайсон прокомментировал слухи о возможном переходе в бразильский Интернасьонал, за который выступал ранее.

"Я собираюсь поговорить со своим агентом, ведь вопрос с моим будущим остается открытым. Мы постоянно с ним разговариваем, так как я хочу вернуться в Интернасьонал. Я очень люблю болельщиков этого клуба. Но мне нужно обсудить нюансы с менеджером", – цитирует Тайсона ESPN Brazil.

Интернасьонал хочет арендовать Тайсона у Шахтера

Футболист выступал в составе бразильского клуба с 2008 по 2010 годы, откуда перешел в харьковский Металлист.

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