Тайсон покине Шахтар вже цього літа, – ЗМІ

Капітан "гірників" Тайсон найближчим часом покине команду.

Бразилець покине Шахтар до закінчення літнього трансферного вікна, інформує Football.ua.

Відзначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що Тайсон вже погодив контракт з Сан-Паулу.

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Агент футболіста підтвердив інформацію щодо переговорів з Сан-Паулу і повідомив, що угода може бути завершена у найближчі кілька днів.

Сам футболіст зазначав, що не проти повернутись у Бразилію.

До слова, контракт Тайсона з Шахтарем діє до 2021 року.

Бразилець зіграв у футболці "гірників" 203 гри, в яких забив 36 голів.

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