toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛИГА ЕВРОПЫ

Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛ

11:05 242 Читати українською
Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛ
Исмаили в матче за Суперкубок Украины-2018 / фото: ФФУ

Сегодня состоялось заседание КДК ФФУ, на котором было принято решение по делу о дисквалификации защитника Шахтера Исмаили, который был удален в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

Напомним, в матче Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины-2018 Исмаили был удален с поля и пропустил поединок против Десны в 1 туре УПЛ. Позже появилась информация, что бразилец может получить дополнительную дисквалификацию и не сыграть против Динамо уже в рамках УПЛ.

На заседании КДК ФФУ было решено дисквалифицировать бразильца на 2 матча, информирует официальный сайт ФФУ.

Шахтер считает, что для дополнительной дисквалификации Исмаили нет никаких оснований

"При рассмотрении дела Исмаили во внимание принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние Динамо и Шахтера являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата.

Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах. Шахтер, в частности, направил в КДК письмо, где настаивал на дисквалификации двух игроков Динамо – Кендзеры и Кадара. Эти два футболиста толкали Андрея Тотовицкого, когда тот лежал на газоне в конце матча.

Между прочим, несмотря на то, что игра не была остановлена ​​(мяч находился в руках голкипера Динамо) такие действия футболистов требовали не только наказание самих игроков, но и назначения 11-метрового удара. Именно после этого момента и состоялась конфликтная ситуация на поле. Она завершилась массовой потасовкой, в который активное участие приняли игрок Динамо Бурда и футболист Шахтера Исмаили. Кстати, именно Бурда первый толкнул Исмаили. И в конце концов, это привело к удалению и Бурды, и Исмаили.

Шахтер – Динамо: видео потасовки футболистов, которая закончилась двумя удалениями

Мы по несколько раз просмотрели все имеющиеся видео. Но, к сожалению, видео, которое бы помогло установить четкую и подробную картину стычки, нет. Поэтому после тщательного изучения всех имеющихся материале дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры и не принимать во внимание письмо ФК Шахтер, в котором клуб требует отстранения двух игроков Динамо минимум на три матча", – отметил председатель КДК ФФУ Игорь Шумилов.

Таким образом Исмаили пропустит матч 2-го тура УПЛ против Арсенала, но сможет выйти на поле в поединке против Динамо, который состоится 3 августа.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
7
дн
:
5
час
:
37
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное ФФУ КДК ФФУ Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Исмаили Исмаили
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
7
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук