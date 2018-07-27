Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛ

Сегодня состоялось заседание КДК ФФУ, на котором было принято решение по делу о дисквалификации защитника Шахтера Исмаили, который был удален в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

Напомним, в матче Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины-2018 Исмаили был удален с поля и пропустил поединок против Десны в 1 туре УПЛ. Позже появилась информация, что бразилец может получить дополнительную дисквалификацию и не сыграть против Динамо уже в рамках УПЛ.

На заседании КДК ФФУ было решено дисквалифицировать бразильца на 2 матча, информирует официальный сайт ФФУ.

Шахтер считает, что для дополнительной дисквалификации Исмаили нет никаких оснований

"При рассмотрении дела Исмаили во внимание принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние Динамо и Шахтера являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата.

Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах. Шахтер, в частности, направил в КДК письмо, где настаивал на дисквалификации двух игроков Динамо – Кендзеры и Кадара. Эти два футболиста толкали Андрея Тотовицкого, когда тот лежал на газоне в конце матча.

Между прочим, несмотря на то, что игра не была остановлена ​​(мяч находился в руках голкипера Динамо) такие действия футболистов требовали не только наказание самих игроков, но и назначения 11-метрового удара. Именно после этого момента и состоялась конфликтная ситуация на поле. Она завершилась массовой потасовкой, в который активное участие приняли игрок Динамо Бурда и футболист Шахтера Исмаили. Кстати, именно Бурда первый толкнул Исмаили. И в конце концов, это привело к удалению и Бурды, и Исмаили.

Шахтер – Динамо: видео потасовки футболистов, которая закончилась двумя удалениями

Мы по несколько раз просмотрели все имеющиеся видео. Но, к сожалению, видео, которое бы помогло установить четкую и подробную картину стычки, нет. Поэтому после тщательного изучения всех имеющихся материале дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры и не принимать во внимание письмо ФК Шахтер, в котором клуб требует отстранения двух игроков Динамо минимум на три матча", – отметил председатель КДК ФФУ Игорь Шумилов.

Таким образом Исмаили пропустит матч 2-го тура УПЛ против Арсенала, но сможет выйти на поле в поединке против Динамо, который состоится 3 августа.