Суркисы не вывозили миллионы долларов наличных из Украины – официальное заявление венгерских таможенников
Григорий и Игорь Суркисы предоставили документы, ставящие точку в скандале с вывозом 17 млн долларов наличных.
"Сообщаем, что обнародованная 21 марта информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом наличных средств не соответствует действительности и является ложью.
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Сегодня украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи Суркис были лживыми (копии прилагаются)", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.
Напомним, украинские игроки и тренеры Динамо сейчас находятся в Дрогобыче, а Мирча Лучсеку эвакуировался в Румынию.
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