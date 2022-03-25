Григорий и Игорь Суркисы предоставили документы, ставящие точку в скандале с вывозом 17 млн долларов наличных.

Игорь и Григорий Суркисы / Фото из открытых источников

"Сообщаем, что обнародованная 21 марта информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом наличных средств не соответствует действительности и является ложью.

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Сегодня украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи Суркис были лживыми (копии прилагаются)", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.

Напомним, украинские игроки и тренеры Динамо сейчас находятся в Дрогобыче, а Мирча Лучсеку эвакуировался в Румынию.

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