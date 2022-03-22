Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Слава Україні! Перемога за нами!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже дванадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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23:50. Донбас Арена знову руйнується у епіцентрі війни – жахливі наслідки обстрілів занедбаного суперстадіону.

23:30. Михайло Кополовець закликав пробачити Ракицькому: "Людина грала за збірну України і зрозуміла, що в Росії перебувати не може".

23:18. УЄФА планує заборонити Росії показувати матчі збірних – розплата за спотворення трансляцій і приховування кадрів підтримки України.

22:48. Тарас Степаненко саркастично відхрестився від переходу в Стяуа, про який раніше повідомляв румунський журналіст. Сергій Сидорчук і Андрій Пятов теж спростували зміну клубу.

22:20. Інтер готовий запросити Роберто Де Дзербі, якщо завершить сезон без трофеїв. В Італії переконані, що тренер Шахтаря вже не повернеться в Україну.

21:55. У Німеччині заборонили "футболістам-біженцям" з Росії та України грати у будь-яких офіційних матчах. Вони можуть виходити на поле лише в контрольних поєдинках.

21:42. Дві легенди збірної Болгарії віддали свої будинки українським сім'ям.

21:30. Тарас Степаненко згадав, що за звичайних обставин сьогодні тренувався би у складі збірної України. Хавбек Шахтаря віддав належне усім, хто бореться з окупантами.

21:00. Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко і Андрій Пятов розпочали тренування зі Стяуа. Одіозний президент клубу заявив, що тріо українців виступатиме за команду до кінця сезону.

20:23. Англія лютує через трансляції матчів на Росії – УЄФА вже отримав прохання заблокувати агресорів.

19:55. "Дід божевільний, чи що з ним? Після таких слів закінчи з футболом і йди на пенсію". Михайло Кополовець обурений заявою Мірчі Луческу про помилковість відсторонення російських спортсменів.

19:20. Андрій Ярмоленко озвучив свій список адекватних росіян зі світу спорту. У переліку лідера збірної України лише два прізвища.

18:45. Лідер Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне записав звернення до українського футболіста, якого поранили в Маріуполі.