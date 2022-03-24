"Капитан Динамо Сергей Сидорчук посетил убежище, где находятся украинские беженцы… Большинство из них, более 90% – женщины с детьми. Он там разговаривал с ними. Он видел условия, они очень хорошие. Это совершенно новый дом, который будет доступен для них столько, сколько им потребуется

Степаненко саркастически отреагировал на слухи о своем переходе в Стяуа – судьба Сидорчука и Пятова тоже известна

Раньше я даже получил благодарственное письмо от Игоря Суркиса. Он поблагодарил нашего президента Джиджи Бекали за помощь… Вы понимаете, Джиджи помогает простым беженцам, как не помочь футбольному клубу? Мы очень рады, что они приезжают. Их условия, повторяю, очень хорошие", – цитирует Михая Prosport.

Напомним, Мирча Луческу попросил президента Стяуа Джиджи Беккали приютить игроков Динамо U-19, а Сидорчуку, Пятову и другим украинским игрокам разрешили тренироваться с бухарестской командой.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт