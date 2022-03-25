Григорій та Ігор Суркіси надали документи, які ставлять крапку у скандалі з вивозом 17 млн доларів готівки.

Ігор та Григорій Суркіси / Фото з відкритих джерел

"Повідомляємо, що оприлюднена 21 березня інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом готівкових коштів не відповідає дійсності та є брехнею.

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Сьогодні українськими та угорськими юристами родини Суркіс отримано офіційну відповідь митних органів Угорщини з підтвердженням, що "готівкові" звинувачення на адресу родини Суркіс були брехливими (копії додаються)", – йдеться у заяві на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, українські гравці і тренери Динамо зараз перебувають у Дрогобичі, а Мірча Лучсеку евакуювався до Румунії.

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