"Мы сразу включили подогрев, не понимая, какая будет погода. Первый свой матч в чемпионате мы сыграли на Динамо, потому что не хотели испортить НСК Олимпийский перед еврокубками. Затем приходит просьба от Колоса, чтобы провести матч с Шахтером на нашем стадионе. Потому что в Ковалёвке поле находится в таком состоянии, что его не успевают подготовить к матчу. Принимаю решение провести матч на Динамо. Провели.

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Затем пришла просьба от Десны провести 2 матча у нас. Провели. Далее обращается к нам Агробизнес по согласованию с Шахтером, чтобы сыграть Кубок на стадионе Динамо. Мы снова не отказали! Скажите, пожалуйста, что мы плохого сделали для украинского футбола?! Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в пользу национальной сборной.

А потом нам говорят: "Поле – огород". Конечно, проведя 6 матчей на поле в течение 3-х недель, в этих условиях поле будет не лучшего качества. Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, сеем новую, и будем заново готовить поле. Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды различных возрастных групп, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену на благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова – пусть покажут в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали.

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То, что Олимпик не смог организовать охрану, судейство, это не ко мне вопрос. Эти претензии к принимающей стороне. Мы получаем символическую арендную плату, а сами платим в 3-4 раза больше, играя на Олимпийском. И предоставляем поле только потому, что я видел, как президенты Олимпика и Десны горят футболом. Им все равно где играть, они хотят сохранить наш футбол в тяжелых условиях пандемии. Они готовы были играть хоть на двух стадионах, чтобы закончить чемпионат.

Все хотят видеть футбол на стадионе, а не в кабинетах. И самое главное я хочу, чтобы не было подковерных игр. Надеюсь, я не наговорил на штраф, а то у меня деньги скоро закончатся. Я так боюсь штрафов, трясусь весь. Мне "факи" будут посылать?! И я сам могу их засунуть куда надо, кому угодно. Я в 62 года душу, сердце оставляю в футболе. На семье это сказывается... И меня еще посылают! Вы видели что-то подобное?" – поделился Суркис в интервью телеграмм-каналу Бомбардир.

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