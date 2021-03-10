Комітет УАФ зі стадіонів та безпеки проведення матчів під час онлайн-засідання проголосував за заборону проводити поєдинки на стадіоні Динамо. Про це повідомляє журналіст Артем Франков у своєму Telegram.

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Арена є домашньою для Олімпіка, але Динамо інколи теж грає на ній. Нещодавно свої домашні поєдинки на там проводили Агробізнес, Десна та Колос. Наразі офіційні ресурси киян, донеччан та УАФ не повідомили про рішення заборонити проведення матчів на вищезгаданій арені.

Зауважимо, останнім часом на стан газону стадіону імені Лобановського скаржились представники різних команд, адже там зіграли забагато матчів, як для кінця зими й початку весни.

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