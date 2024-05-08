Правый защитник Боруссии Д Джулиан Райерсон уже никого не боится в финале Лиги чемпионов.

Норвежец мощно провел стадию полуфинала против ПСЖ, не дав разгуляться Килиану Мбаппе. 26-летнего Райерсона спросили, кого он хотел бы видеть соперником в финале.

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"Реал или Бавария – мне безразлично. Это все одно дерьмо", – ответил фланговый защитник Боруссии, широко улыбаясь.

Отвечать за слова Райерсону придется 1 июня, когда на Уэмбли состоится финал ЛЧ 2023/24. Сегодня в 22:00 сойдется вторая пара полуфиналистов – Реал будет принимать Баварию после 2:2 в Мюнхене.

Det er klart at når man har stilnet Kylian Mbappé på Parc des Princes, som man jo gjør i blant når man heter Julian Ryerson, så gir man da blanke faen i hvem som venter i finalen. pic.twitter.com/dFACSs9tiE — Arilas Ould-Saada (@arilasos) May 7, 2024

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