"Реал или Бавария – безразлично, это все одно дерьмо": игрок Боруссии шокировал дерзостью после уничтожения Мбаппе
Правый защитник Боруссии Д Джулиан Райерсон уже никого не боится в финале Лиги чемпионов.
Норвежец мощно провел стадию полуфинала против ПСЖ, не дав разгуляться Килиану Мбаппе. 26-летнего Райерсона спросили, кого он хотел бы видеть соперником в финале.
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"Реал или Бавария – мне безразлично. Это все одно дерьмо", – ответил фланговый защитник Боруссии, широко улыбаясь.
Отвечать за слова Райерсону придется 1 июня, когда на Уэмбли состоится финал ЛЧ 2023/24. Сегодня в 22:00 сойдется вторая пара полуфиналистов – Реал будет принимать Баварию после 2:2 в Мюнхене.
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