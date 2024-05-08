Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола провел жеребьевку назначения судей на матчи 28-го тура УПЛ, в частности, и на Классическое между Шахтером и Динамо.

Клубы УПЛ узнали имена судей, которые рассудят поединки 28-го тура первенства, в частности, и Классическое между Шахтером и Динамо, сообщает официальный сайт УАФ.

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11 мая, суббота

Ворскла – Минай. Главный арбитр – Назарий Дьордь (Ужгород), арбитр VAR – Юрий Иванов.

Оболонь – Рух. Главный арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр VAR – Андрей Коваленко.

Шахтер – Динамо. Главный арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр VAR – Денис Шурман

12 мая, воскресенье

Александрия – СК Днепр-1. Главный арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр VAR – Александр Омельченко.

Черноморец – Металлист 1925. Главный арбитр – Клим Заброда (Сумы), арбитр VAR – Виктор Копиевский.

Кривбасс – Полесье. Главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Евгений Арановский.

13 мая, понедельник

Колос – ЛНЗ. Главный арбитр – Денис Резников (Каменское), арбитр VAR – Анастасия Романюк.

Заря – Верес. Главный арбитр – Дмитрий Кубряк (Одесса), арбитр VAR – Роман Блавацкий.

Добавим, что в очной битве между украинскими грандами решится судьба чемпионства. В случае победы Шахтера "горняки" досрочно станут чемпионами, а в случае победы Динамо интрига в борьбе за трофей закрутится до максимума за 2 тура до конца первенства.

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