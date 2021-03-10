Похоже, стадион Динамо имени Валерия Лобановского в ближайшее время не будет принимать поединки.

Комитет УАФ со стадионов и безопасности проведения матчей во время онлайн-заседания проголосовал за запрет проводить поединки на стадионе Динамо. Об этом сообщает журналист Артем Франков в своем Telegram.

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Стадион является домашним для Олимпика, но Динамо иногда тоже играет на нем. Недавно свои домашние поединки там проводили Агробизнес, Десна и Колос. Официальные ресурсы киевлян, дончан и УАФ пока не уведомили о решении запретить проведение матчей на вышеупомянутой арене.

Заметим, в последнее время на состояние газона стадиона имени Лобановского жаловались представители разных команд, ведь там сыграли много матчей, как для конца зимы и начала весны.

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