"Ми відразу включили підігрів, не розуміючи, яка буде погода. Перший свій матч в чемпіонаті ми зіграли на Динамо, тому що не хотіли зіпсувати НСК Олімпійський перед єврокубками. Потім приходить прохання від Колоса, щоб провести матч з Шахтарем на нашому стадіоні. Тому що в Ковалівці поле перебуває в такому стані, що його не встигають підготувати до матчу. Приймаю рішення провести матч на Динамо. Провели.

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Потім прийшло прохання від Десни провести 2 матчі у нас. Провели. Далі звертається до нас Агробізнес за погодженням з Шахтарем, щоб зіграти Кубок на стадіоні Динамо. Ми знову не відмовили! Скажіть, будь ласка, що ми поганого зробили для українського футболу?! Ми дали можливість провести багато матчів, не переносити їх, щоб потім не догравати, і наші гравці спокійно готувалися до Євро. Ми спрацювали на користь національної збірної.



А потім нам говорять: "Поле – город". Звичайно, провівши 6 матчів на полі протягом 3-х тижнів, в цих умовах поле буде не найкращої якості. Я прийняв рішення: поле закриваємо на реконструкцію, зрізаємо шар трави, засіваємо нову, і будемо заново готувати поле. Якщо стадіон заборонять для чемпіонату України і Кубка, то там в подальшому будуть грати молодіжні команди різних вікових груп, будемо проводити відкриті тренування. Знайдемо можливість використовувати арену на благо футболу. Для всіх інших є стадіон Баннікова – нехай покажуть в якому він стані. Мене цієї дискваліфікацією вони ніяк не покарали.

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Те, що Олімпік не зміг організувати охорону, суддівство, це не до мене питання. Ці претензії до приймаючої сторони. Ми отримуємо символічну орендну плату, а самі платимо в 3-4 рази більше, граючи на Олімпійському. І надаємо поле тільки тому, що я бачив, як президенти Олімпіка і Десни горять футболом. Їм все одно де грати, вони хочуть зберегти наш футбол в найважчих умовах пандемії. Вони готові були грати хоч на двох стадіонах, аби закінчити чемпіонат.



Всі хочуть бачити футбол на стадіоні, а не в кабінетах. І найголовніше я хочу, щоб не було підкилимних ігор. Сподіваюся, я не наговорив на штраф, а то у мене гроші скоро закінчаться. Я так боюся штрафів, що трясусь весь. Мені "факи" будуть посилати?! Та я сам можу їх засунути куди треба, кому завгодно. Я в 62 роки душу, серце залишаю у футболі. На родині це позначається... І мене ще посилають! Ви бачили щось подібне?", – поділився Суркіс у інтерв'ю телеграм-каналу Бомбардир.

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