“Он приехал поездом в Хуст, и представители ТЦК его забрали прямо на вокзале. Я считаю, незаконно. Не было ни повестки, ничего, его просто отвезли в военкомат и связь с ним исчезла.

Мы играли на выезде, и Сираш после матча отпросился на один день, потому что у него больной ребенок, и его надо было отвезти в больницу. Коля поехал в Киев, он переселенец из Чернигова, живет в Ирпене. Сираш все это время занимался ребенком, а вчера вернулся и произошло такое. Сейчас его жена в Киеве одна с больным ребенком.

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Он до сих пор в военкомате? Его не отпустили. Никакой информации о нем нет, Николай не на связи, его телефон выключен. Человека просто похитили средь бела дня, без повестки, без каких-либо оснований. Как об этом узнали? Перед тем как у него забрали телефон, Коля успел набрать моего помощника и все рассказал.

Что говорят в ТЦК? Ничего! Мы пытались узнать вчера хоть что-то в военкомате, но с нами никто не разговаривает и ничего не объясняет. Они не хотят общаться и трубку даже не берут. Единственное, что удалось узнать, Сираш уже в Мукачево, он ночью сбросил смс знакомому. Куда его везут, я не знаю.

Клуб написал письмо в ПФЛ и в УАФ. Мы поставили в известность всех, но пока нет никакой реакции. Мы не знаем, что делать дальше. Например, приедет ФК Чернигов к нам на матч, а их на вокзале "запакуют". Или с нами такое случится на выезде. Или приедут на стадион и заберут всю команду оттуда, человек пять-шесть у нас подпадает под призывной возраст.

Я не могу гарантировать, что мы сыграем в субботу матч Первой лиги против Чернигова. Надо что-то делать. Президент Хуста пытался вчера звонить в Киев, но... Честно говоря, всем пофиг", – поделился Цыткин в интервью Sport-express.ua.

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