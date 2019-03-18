Суркис: Вылететь от Челси не грех, но не с таким счетом при заполненном стадионе

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от Челси.

"Мы получили определенный опыт. Еще раз скажу, что вылететь от такой команды не грех, но если проигрывать с таким счетом в Киеве и так беспомощно при полном стадионе, то надо поблагодарить наших болельщиков, что они не освистали команду, а она в долгу перед ними . И я не думаю, что такой полный стадион соберется в ближайшее время.

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Каждый из игроков должен сделать выводы из этого поражения, если они хотят играть в настоящий большой футбол.

Почему они не общались с прессой? Им, наверное, было стыдно. Сейчас у них должно быть настроение получше после Олимпика, задайте им все вопросы. На футбольное поле выходят они.

Еще раз скажу, мастерства может не хватать, но должны быть самоотдача и огромное желание порадовать болельщиков", – сказал он журналистам после матча Динамо с Олимпиком.

Напомним, Динамо вылетело на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив Челси со счетом 0:8 по сумме двух матчей.

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