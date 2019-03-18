toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БЕТИС - БАРСЕЛОНА ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ МИЛАН - ИНТЕР

Суркис: Вылететь от Челси не грех, но не с таким счетом при заполненном стадионе

06:30 164 Читати українською
Суркис: Вылететь от Челси не грех, но не с таким счетом при заполненном стадионе
Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от Челси.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Мы получили определенный опыт. Еще раз скажу, что вылететь от такой команды не грех, но если проигрывать с таким счетом в Киеве и так беспомощно при полном стадионе, то надо поблагодарить наших болельщиков, что они не освистали команду, а она в долгу перед ними . И я не думаю, что такой полный стадион соберется в ближайшее время.

Суркис: Отставку Хацкевича пока не обсуждаем

Каждый из игроков должен сделать выводы из этого поражения, если они хотят играть в настоящий большой футбол.

Почему они не общались с прессой? Им, наверное, было стыдно. Сейчас у них должно быть настроение получше после Олимпика, задайте им все вопросы. На футбольное поле выходят они.

Еще раз скажу, мастерства может не хватать, но должны быть самоотдача и огромное желание порадовать болельщиков", – сказал он журналистам после матча Динамо с Олимпиком.

Напомним, Динамо вылетело на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив Челси со счетом 0:8 по сумме двух матчей.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов

Источник: Футбол 24
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Игорь Суркис Динамо Киев - Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
57
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук