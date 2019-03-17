Суркис: Отставку Хацкевича пока не обсуждаем

Президент Динамо Игорь Суркис дал понять, что вопрос возможной отставки главного тренера команды Александра Хацкевича пока не является актуальным.

Напомним, в минувший четверг Динамо вылетело из Лиги Европы, без шансов уступив Челси (0:8 по итогам двух матчей). Впрочем, это не побудило Игоря Суркиса задуматься об отставке Александра Хацкевича.

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"Я пока не обсуждаю этот момент потому, что Хацкевич работает, и я надеюсь, что как игроки, так и тренеры сделают выводы из поражения от Челси.

Был ли разговор с Хацкевичем после вылета из Лиги Европы? Я не разговаривал с ним. Сейчас будет перерыв на матчи сборных – будем разговаривать", – сказал Суркис журналистам после матча Динамо с Олимпиком.

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