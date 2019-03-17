toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЖЕНОА - ЮВЕНТУС ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ МИЛАН - ИНТЕР

Суркис: Отставку Хацкевича пока не обсуждаем

21:57 16 Читати українською
Суркис: Отставку Хацкевича пока не обсуждаем
Игорь Суркис / фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис дал понять, что вопрос возможной отставки главного тренера команды Александра Хацкевича пока не является актуальным.

27’ Алексей Гай
 
Виктор Цыганков 13’
Назарий Русин 39’

Напомним, в минувший четверг Динамо вылетело из Лиги Европы, без шансов уступив Челси (0:8 по итогам двух матчей). Впрочем, это не побудило Игоря Суркиса задуматься об отставке Александра Хацкевича.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь в футбол меньше, чем пропускаешь голов

"Я пока не обсуждаю этот момент потому, что Хацкевич работает, и я надеюсь, что как игроки, так и тренеры сделают выводы из поражения от Челси.

Был ли разговор с Хацкевичем после вылета из Лиги Европы? Я не разговаривал с ним. Сейчас будет перерыв на матчи сборных – будем разговаривать", – сказал Суркис журналистам после матча Динамо с Олимпиком.

Динамо победило Олимпик в матче с двумя пенальти

Источник: Футбол 24
Теги
Главное Олимпик - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
57
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук