"Было принято решение о переводе Хромея, Картушова и Романюка во вторую команду. Я думаю, это не первый случай в истории футбола и далеко не последний. Те, кто остался, я думаю, будут доказывать свое место в составе Карпат и в этом клубе", – поделился Остап Маркевич в комментарии YouTube-канала Карпат.

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Отметим, что Михаил Хромей арендован Карпатами из Шахтера и провел лишь 2 игры за "львов" (без результативных действий). Егор Картушов присоединился из Металлиста – 16 матчей и 1 гол. Юрий Романюк так же перешел в Карпаты из Металлиста – 15 матчей (без результативных действий).

Добавим, что "зелено-белые" уже гарантировали себе выход в УПЛ. Впрочем, Мирон Маркевич остался недоволен выступлениями подопечных в последних поединках.

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