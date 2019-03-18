Суркіс: Вилетіти від Челсі не гріх, але не з таким рахунком при заповненому стадіоні

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував виліт команди з Ліги Європи від Челсі.

"Ми отримали певний досвід. Ще раз скажу, що вилетіти від такої команди не гріх, але якщо програвати з таким рахунком у Києві і так безпорадно при повному стадіоні, то треба подякувати нашим вболівальникам, що вони не засвистали команду, а вона в боргу перед ними. І я не думаю, що такий повний стадіон збереться найближчим часом.

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Кожен з гравців має зробити висновки з цієї поразки, якщо вони хочуть грати у справжній великий футбол.

Чому вони не спілкувалися з пресою? Їм, напевно, було соромно. Зараз у них має бути настрій кращий після Олімпіка, задайте їм усі питання. На футбольне поле виходять вони.

Ще раз скажу, майстерності може не вистачати, але має бути самовіддача та велике бажання потішити вболівальників", – сказав він журналістам після матчу Динамо з Олімпіком.

Нагадаємо, Динамо вилетіло на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, поступившись Челсі з рахунком 0:8 за сумою двох матчів.

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