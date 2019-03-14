Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева

Динамо Киев проиграло Челси со счетом 0: 5 в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Оливье Жиру оформил хет-трик, Маркос Алонсо и Каллум Хадсон-Одой добавили еще по голу.

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Челси на "Футбол 24", стартовал в четверг, 14 марта, в 19:55 по киевскому времени. В первой игре киевляне потерпели разгромное поражение 0:3, поэтому вынуждены были забивать минимум трижды и не пропускать ни одного, чтобы пройти хотя бы в овертайм. По сути, команда Хацкевича должна была создать чудо, ведь лондонцы никогда в своей еврокубковой истории не вылетали после домашней победы 3:0.

Динамо – Челси – видео голов

Динамо начало активнее, но пропустило быстрый гол. Сидорчук и Гармаш проиграли верховую борьбу Лофтус-Чику, а Жиру почему-то никто не мешал замкнуть скидку и расстрелять Бойко – Кендзера и Кадар были ближе всего к французу. Тот же Рубен издевательски обыграл капитана Динамо в штрафной, но Бойко потянул удар в дальний угол. Гармаш классно сыграл на опережение и пробросил мяч мимо Кепы, однако забрался в очевидный офсайд. Цыганков со штрафного дважды попытался пробить, но защита Челси стояла стеной в обоих случаях.

Динамо – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Жиру уже отыграл защиту и вратаря киевлян, но с острого угла вышла только передача, которую не дал замкнуть Кендзера. На 33-й француз стал лучшим бомбардиром Лиги Европы 2018/19, забив свой 8-й гол за 9 матчей. Алонсо позволили прострелить без каких-либо препятствий, а Кадар не помешал Жиру оформить дубль. Цыганков уже второй раз за тайм схватился за ногу, а Гармаш едва не забил автогол, плохо приняв мяч на ногу. Жиру, оседлав Бурду, снова выиграл верх, но перебросил ворота.

В конце тайма Челси оформил разгром за первые 45 минут. Хадсон-Одой сыграл в стеночку с партнером, после чего нашел Алонсо в расстрельной позиции. Защита Динамо сегодня – это фиаско.

После перерыва Миколенко получил по лицу от Жиру. Была игра локтем, но арбитр не выписал французу даже "горчичник". Челси совсем остановился, а у Динамо наконец-то завертелась атакующая игра. После затяжной атаки Сидорчук сначала с нескольких метров пробил в Кепу, а потом добил в стойку, хотя ему уже никто не мог помешать. Гармаш снова эффектно переиграл вратаря, но оказался в километровом офсайде. Сидклей запорол несколько атак подряд своими плохими решениями и техническими огрехами.

Только гости снова включились, как пришел 4-й гол. Виллиан подал штрафной с правого фланга, Жиру в тотальной одиночестве наказывает Динамо. Бойко из последних сил бросался за мячом и таки перевел его в перекладину – Алонсо очень круто исполнял стандарт. Гармаш наконец-то получил приличный пас с фланга Цыганкова, но пробить прицельно Денису не дали защитники. Алонсо решил теперь перебросить стенку, однако не докрутил в ворота. Сидклей обрезался слева, а Хадсон-Одой забил свой 4-й еврокубковый и гол из-под Кендзеры.

Немецкий арбитр почему-то добавил еще 2 минуты к мучениям киевлян. Безжалостные 0:5 это не изменило. Самое крупное еврокубковое поражение в домашней истории Динамо, которое ранее проигрывало максимум с разницей в 3 гола.