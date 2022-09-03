– Чувствуется, что вас задело расследование Украинской правды "Батальон "Монако".

– Да оно вообще меня не задело. Я считаю, что это желтая пресса. Так можете и сказать. Почему? Потому что человек выходит из машины в шортах, и ​​с телефоном идет от казино в другую сторону, а говорят, что его постоянно видят в казино. Я в казино Монако не был четыре года.

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Я никогда ни от кого не скрывал, что много времени провожу в Монако. Никогда не скрывал это и в мирное время. Брать оружие в руки в таком возрасте – это, вероятно, поздно. Могу быть полезным в другом – в помощи ВСУ, терробороне, переселенцам, наконец, сделать все возможное, чтобы спасти инфраструктуру клуба и его кадры. И я уверенно могу сказать, что мне это удалось.

Мне есть что рассказать, что я делаю во время войны. Если бы я сидел в этом кабинете и одновременно проявлял свой патриотизм, бегая, как некоторые наши чиновники, в бронежилете, каске и с ружьем у танка, может быть, мне не удалось бы сохранить бренд футбольного клуба Динамо.

Кстати, о казино. Зачем мне заходить в казино в Монако, когда на каждом углу сегодня есть казино в Киеве? Самое интересное, я никогда не скрывал, давая интервью ведущим журналистам, таким, как Гордон и другим, что самые громкие трансферы по покупке и продаже футболистов я всегда делал в этом маленьком княжестве. Это удобно логистически – туда к тебе приезжают. Более того, в этом году, если суммировать все, то в Монако я был, может быть, дней 20.

Я не скрываю, что был любителем казино, но у моего брата никогда такой страсти не было. И более того, у меня есть 100% информация, что съемочная группа, которая была в Монако, все свои командировочные деньги проиграли в казино", – рассказал Суркис в интервью Tribuna.

Отметим, что Динамо провалило старт чемпионата Украины 2022/23. В двух турах подопечные Луческу не набрали ни одного очка – поражения от СК Днепр-1 (0:3) и Зари (2:3).

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