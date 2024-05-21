Лучшим тренером 29-го тура признан наставник Миная Желько Любенович, сообщает официальный сайт УПЛ.

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42-летний специалист набрал 49,5% голосов болельщиков, опередив Олега Дулуба (ЛНЗ – 18,6%), Виталия Пономарева (Рух – 17,9%) и Сергея Долганского (Ворскла – 14%).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник Металлиста 1925 Ари Моура (36,8% голосов). Вингер харьковчан обошел Владислава Вакулу (Минай – 33,5%), Хайдина Салиху (ЛНЗ – 16,5%) и Николая Михайленко (ЛНЗ – 13,2%).

Напомним, Минай Любеновича сумел оформить камбэк с Колосом (3:2), а Моура благодаря дублю на 90-й и 92-й минутах спас для Металлиста 1925 жизненноважную ничью с Полесьем (3:3).

К слову, Любенович признается лучшим тренером второй тур подряд.

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