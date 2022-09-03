– Відчувається, що вас зачепило розслідування Української правди "Батальйон "Монако".

– Та воно взагалі мене не зачепило. Я вважаю, що це жовта преса. Так можете і сказати. Чому? Тому що людина виходить із машини в шортах, і з телефоном йде від казино в інший бік, а кажуть, що її постійно бачать у казино. Я в казино Монако не був 4 роки.

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Я ніколи ні від кого не приховував, що багато часу проводжу в Монако. Ніколи не приховував це й у мирний час. Брати зброю в руки в такому віці – це, мабуть, пізно. Можу бути корисним в іншому – у допомозі ЗСУ, теробороні, переселенцям, нарешті зробити все можливе, щоб урятувати інфраструктуру клубу та його кадри. І я впевнено можу сказати, що мені це вдалося.

Мені є що розповісти, що я роблю під час війни. Якби я сидів у цьому кабінеті і водночас виявляв свій патріотизм, бігаючи, як деякі наші чиновники, у бронежилеті, касці та із рушницею біля танка, то, можливо, мені не вдалося б зберегти бренд футбольного клубу Динамо.

До речі, про казино. Навіщо мені заходити до казино в Монако, коли на кожному куті сьогодні є казино у Києві? Найцікавіше, я ж ніколи не приховував, даючи інтерв’ю провідним журналістам, таким, як Гордон та іншим, що найгучніші трансфери з купівлі та продажу футболістів я завжди робив у цьому маленькому князівстві. Це зручно логістично – туди до тебе приїжджають. Більше того, цього року, якщо підсумовувати все, то в Монако я був, може, днів 20.

Я не приховую, що був любителем казино, але мій брат ніколи такої пристрасті не мав. І більше того, у мене є 100% інформація, що знімальна група, яка була в Монако, всі свої гроші на відрядження програли в казино", – розповів Суркіс в інтерв'ю Tribuna.

Зазначимо, Динамо провалило старт чемпіонату України 2022/23. У двох турах підопічні Луческу не набрали жодного очка – поразки від СК Дніпро-1 (0:3) та від Зорі (2:3).

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