По сообщению L'Equipe, Эммануэль Макрон не сдается в своих стремлениях видеть Килиана Мбаппе и других французских игроков Реала, таких как Ферлана Менди, Орельена Чуамени и Эдуардо Камавинга на Олимпийских играх в Париже.

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После того, как "сливочные" четко дали понять, что не отпустят ни одного из своих игроков на летний турнир, Макрон решил вмешаться. Президент Франции планирует провести переговоры с президентом Реала Флорентино Пересом, чтобы убедить клуб изменить свою позицию в отношении футболистов Франции.

Важно отметить, что будущее Мбаппе до сих пор неопределенное, и по информации многих источников, звезда ПСЖ этим летом присоединится к Реалу.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...