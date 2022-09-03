"Смотрите, мы могли вернуть, но они должны быть сильнее тех, кто находится сейчас. Считаю, что кроме линии нападения мы, в принципе, укомплектованы.

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Да, возможно, качество игроков хотелось бы иметь лучше, но мы находимся в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Хотел бы я потратить деньги или нет, от меня это не зависит. Многие хотят уйти и играть в комфортных условиях, я же не выношу это. А на сегодня пригласить кого-то нового качественного очень тяжело.

Вы проанализируйте Шахтер. Они вернули всех бывших своих игроков, которые бы на пушечный выстрел к команде не подошли, если бы были бразильцы. Петряк, Зубков – это люди, которые были уже отыграны для «Шахтера». Но сложилась такая ситуация – и их вернули. У них сердце шахтеровское.

Только мои амбиции и амбиции главного тренера заставляли меня не спать ночами и, наверное, его тоже, чтобы попасть в Лигу чемпионов в этом году. Но у меня сейчас вопрос был бы. Ну попали бы туда, а что бы мы там делали? Усилиться мы не можем, позориться не хочу. В прошлом году, когда все было нормально, мы и то выступали ни шатко ни валко. В Лиге Европы команды уровня Лиги чемпионов – Фенербахче, Ренн, который в прошлом году играл в Лиге чемпионов. Мы СК Днепр-1 проиграли 0:3, а АЕК два раза обыграл их. Сегодня это серьезная команда. Я хотел бы посмотреть, как мы будем выглядеть.

И понимают ли футболисты, что если проиграли в УПЛ – это такое дело, это внутренний чемпионат, каждая команда хочет выиграть. А на европейской арене – будьте любезны, не выходите, как вы с Бенфикой вышли, сами себе мячи забивали. А вы выходите и бейтесь до крови, как наши Вооруженные силы сегодня бьются и освобождают села и города. Вот так должно быть", – сказал Суркис в комментарии Tribuna.

Напомним, Динамо в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей разгромно уступило Бенфике (0:2 и 0:3) и вылетело в групповой этап Лиги Европы.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте