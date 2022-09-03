"Позориться не хочу": Суркис нашел оправдание непопаданию Динамо в Лигу чемпионов
Президент "бело-синих" Игорь Суркис не делает трагедии из вылета команды из самого престижного евротурнира.
"Смотрите, мы могли вернуть, но они должны быть сильнее тех, кто находится сейчас. Считаю, что кроме линии нападения мы, в принципе, укомплектованы.
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Да, возможно, качество игроков хотелось бы иметь лучше, но мы находимся в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Хотел бы я потратить деньги или нет, от меня это не зависит. Многие хотят уйти и играть в комфортных условиях, я же не выношу это. А на сегодня пригласить кого-то нового качественного очень тяжело.
Вы проанализируйте Шахтер. Они вернули всех бывших своих игроков, которые бы на пушечный выстрел к команде не подошли, если бы были бразильцы. Петряк, Зубков – это люди, которые были уже отыграны для «Шахтера». Но сложилась такая ситуация – и их вернули. У них сердце шахтеровское.
Только мои амбиции и амбиции главного тренера заставляли меня не спать ночами и, наверное, его тоже, чтобы попасть в Лигу чемпионов в этом году. Но у меня сейчас вопрос был бы. Ну попали бы туда, а что бы мы там делали? Усилиться мы не можем, позориться не хочу. В прошлом году, когда все было нормально, мы и то выступали ни шатко ни валко. В Лиге Европы команды уровня Лиги чемпионов – Фенербахче, Ренн, который в прошлом году играл в Лиге чемпионов. Мы СК Днепр-1 проиграли 0:3, а АЕК два раза обыграл их. Сегодня это серьезная команда. Я хотел бы посмотреть, как мы будем выглядеть.
И понимают ли футболисты, что если проиграли в УПЛ – это такое дело, это внутренний чемпионат, каждая команда хочет выиграть. А на европейской арене – будьте любезны, не выходите, как вы с Бенфикой вышли, сами себе мячи забивали. А вы выходите и бейтесь до крови, как наши Вооруженные силы сегодня бьются и освобождают села и города. Вот так должно быть", – сказал Суркис в комментарии Tribuna.
Напомним, Динамо в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей разгромно уступило Бенфике (0:2 и 0:3) и вылетело в групповой этап Лиги Европы.
Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте