Во вторник, 21 мая, стал известен диагноз Гайя после травмы, которую он получил в воскресном матче с Жироной. Капитан "лос чес" вышел в этой встрече на замену на 61-й минуте, но уже спустя 11 минут был вынужден покинуть поле. Как информирует Marca, у Хосе случился рецидив травмы левого квадрицепса.

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Гайя получил такую же травму в мартовском матче против Вильярреала, из-за которой пропустил два месяца. Левый защитник не хотел форсировать своё восстановление, поэтому его возвращение на поле прошло без осложнений. Сообщается, что всё это время он тренировался в специальной защите, но эта мера предосторожности не уберегла его от рецидива травмы.

Таким образом, у Испании на Евро-2024 останутся только два левых защитника – Алекс Гримальдо из Байера и Марк Кукурелья из Челси.

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