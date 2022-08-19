17 августа Государственное бюро расследований открыло производство по признакам уголовного правонарушения о "Незаконной переправке лиц через государственную границу Украины", сообщает Украинская правда.

Суркис рискует вылететь из Верховной Рады по мотивам скандала "батальона Монако" – официальное обращение уже готово

В списке, состоящем из 84 человек, есть народные депутаты и члены их семей. Среди фигурантов расследования и президент Динамо Игорь Суркис, уехавший из Украины еще в феврале и с тех пор живущий в Монако.

Напомним, в "Батальон Монако" входят элитные беженцы, проживающие в Монако, Монте-Карло и Ницце. Среди олигархов и бизнесменов есть и выехавшие из страны народные избранники – Вадим Столар, Игорь Абрамович и Григорий Суркис, которые на протяжении почти 6 месяцев не принимали участия в заседаниях Верховной Рады.

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