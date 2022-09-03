Обе команды не смогли преодолеть сито квалификации в еврокубках. Правда, для Динамо это означало вылет в Лигу в Европу, а для Зари – завершение выступлений на международной арене вообще. Луганчане быстро об этом забыли и прекрасно начали сезон УПЛ. Подопечные Патрика ван Леувена неожиданно оказались среди команд, набравших максимум очков в первых двух турах. Динамо успело сыграть в чемпионате лишь один матч, который сенсационно проиграло. СК Днепр-1 забил в ворота подопечных Мирчи Луческу три "сухих" мяча.

Печерский суд вмешался в телеконфликт УПЛ – запрет кидать страйки YouTube-каналам 1+1 Media и снимать очки с клубов

Возможно, румынский специалист ради "воспитания" лидеров решил прибегнуть к кадровым изменениям. Так, в стартовом составе появился Владислав Кабаев, который всего несколько дней назад перешёл именно из Зари. На скамейке запасных остались Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Артем Беседин. Александр Сирота заменил травмированного Дениса Попова и уже на первой минуте чуть не наварил. Ошибка центрбека привела к выходу Зари 3 в 2. К счастью для киевлян, Кристиан не смог принять наилучшее решение. Перспективную атаку не довели даже до удара.

В ответ Динамо забило. Александр Караваев открылся под пас из глубины от Виталия Буяльского и с близкого расстояния обыграл голкипера. Арбитр порадоваться не дал ни секунды, сразу зафиксировав офсайд. Справедливо. А вот в ворота Георгия Бущана мяч влетел полностью по правилам. Назарий Русин легко разобрался с Кендзерой и с помощью небольшого рикошета попал под ближнюю штангу. Гол в ворота своей бывшей команды форвард Зари не праздновал.

Киевляне попытались изменить ситуацию. Соперник без проблем давал контролировать мяч. Но где же моменты? Неужели три угловых подряд – это все, на что сейчас способна команда Мирчи Луческу? Да, еще был опасный удар Сироты, но и он пришел после навеса со штрафного. Ванат словно растворился на поле. Кабаев напомнил о себе несильным ударом со среднего расстояния. Через центр поля не проходило вообще ничего – Буяльский в поисках мяча регулярно вынужден был смещаться на фланги.

Подопечные Патрика ван Леувена действовали осмысленнее. Знали, что делать и в позиционных атаках, и во время быстрых выпадов. Поэтому второй гол луганчан совсем не стал неожиданностью. Вячеслав Чурко слева выполнил подачу на Мишнева, а тот точно пробил с лета. А перед самым свистком на перерыв счет вообще мог стать разгромным. Русин едва не от центрального круга убежал от защитников, сумел протолкнуть мяч мимо Бущана, но и в ворота не попал.

На второй тайм Луческу полностью сменил центр полузащиты. На поле появились Сидорчук, Шапаренко и Гармаш. Кроме того, наставник Динамо отправил Караваева в оборону вместо Кендзеры. И оттуда Александр способен создавать моменты. Классно выкатил Кабаеву на 11 метров. Тот не воспользовался шансом, пробив очень неточно. С новыми партнерами совсем другая игра пошла и у Буяльского. Очередной рывок Виталия в штрафную соперника завершилось пасом на пустые ворота для Ваната. Отставание в счете стало минимальным.

Создалось впечатление, что футболисты Зари мыслями так и не вышли из раздевалки. На поле их видно не было. Динамо доминировало, создавало моменты и даже численное преимущество получило. Еще раз отличился Караваев, посадив на вторую желтую Вантуха. Парадоксально, но это помогло луганчанам. Первая атака номинальных хозяев во втором тайме стала голевой. Русин с фланга отдал на Бражко. Сидорчук сам изолировал себя от борьбы в этом эпизоде, Забарного хавбек луганчан положил на газон и мощным ударом вогнал мяч в сетку.

"У вас призывной возраст": Суркис озвучил жесткий стимул для футболистов Динамо

Следом Заря чуть не забила еще раз. Бущан справился с ударом Чурко, первым на добивании оказался Кристиан. Бразилец с выгодной позиции пробил в стиле Кабаева – очень неточно. Очевидно, что в меньшинстве невозможно поддерживать такой темп. Динамо постепенно оправилось от шока, Луческу выпустил на поле Беседина... Снова начали возникать моменты у ворот Мацапуры. Очередной угловой киевляне решили разыграть. Мяч достался Буяльскому, который красивым ударом отправил его в сетку.

Последнюю десятиминутку Динамо провело в непрерывных атаках. Своеобразный штурм. Правда, большое количество пауз помогло Заре отбиться и удержать победу. Луганчане вернули себе лидерство в турнирной таблице УПЛ, набрав уже 9 очков. Динамо потерпело второе поражение подряд и остается предпоследним. Кадровые эксперименты Луческу явно не сработали. Символично, что наказали столичную команду игроки, которым не нашлось места в Киеве, – Русин и Бражко.

Український Кріштіану в рукавичках: не підійшов Динамо й Шахтарю, а зараз копіює Касільяса і допомагає Вернидубу