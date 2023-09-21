"Хотел бы рассказать о ситуации относительно Милевского Артемия. То, что рассказал Евгений Селезнев – действительно правда. Вчера Милевский должен был поехать в больницу – мы уже обо всем договорились с врачом.

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Все это готов был оплатить Игорь Суркис. Он попросил помочь положить Артема на реабилитацию и согласился компенсировать все расходы.

Однако, до сих пор Милевский не отвечает на звонки. Не хочет. Очень вас прошу, больше не просите меня помочь ему. Я готов и в течение последних 5-6 месяцев пытался, но человек меня не слушает. Он сам этого не хочет, вот и все", – сказал Алиев в своем сториз в Instagram.

Напомним, ранее об игноре со стороны Милевского заявляли его бывший агент Александр Панков и экс-партнер по сборной Евгений Селезнев, а футбольный блогер Дмитрий Поворознюк призвал оставить Артема в покое.

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