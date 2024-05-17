Руководство Кривбасса пообещало игрокам дополнительные премиальные за выполнение двух глобальных задач, сообщает ТаТоТаке.

Кривбасс узнал свою еврокубковую судьбу после финала Кубка Украины – победа Шахтера расставила все точки над "і"

Первое из них – завоевание бронзы УПЛ в сезоне 2023/24. Криворожцы за 2 тура до конца первенства гарантированно завершит первенство на третьем месте. Вторая задача – попасть в групповой этап еврокубка. Кривбасс летом стартует в 3-м квалифай раунде Лиги Европы, а в случае поражения спустятся в Лигу конференций.

Добавим, что попадание в квалификационный раунд Лиги Европы Кривбассу гарантировала победа Шахтера в Кубке Украины. В случае победы Ворсклы полтавчане получили бы место в квалификации Лиги Европы, а Кривбасс бы участвовал сразу в Лиге конференций.

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