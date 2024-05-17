"Мы пытались сделать так, чтобы он собрался, но это было невозможно. По нашему мнению, это бесполезное дело. У него просто был свой путь. Мы чувствовали, что он каждый день нуждается в вызове.

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Знаете, когда человек в первый день приходит на стадион и сразу куда-то посылает врача, который хочет, чтобы он пошел на обследование... Вот так это обострилось. Он не соблюдал правила, не знаю, приходил ли когда-то на тренировки вовремя.

У него тоже были хорошие вещи с точки зрения футбола, но опять же, порой он совершал абсолютно нелепые поступки. Мы общались с ним и Вайссом-младшим (капитан команды, – прим.). Всем клубом мы сошлись на том, что, пожалуй, лучше, если бы он не был в коллективе, потому что он его ломает. Он просто не хотел меняться", – цитирует Куцку Sport.sk.

Напомним, за Слован Жерсон выступал с февраля 2024 года и успел забить 5 голов и отдать 1 ассист в 8 матчах. Он досрочно стал чемпионом Словакии. Его контракт с Динамо действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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