"Что с Милевским? На последних видео и фото Миля не в лучшем состоянии. История Милевского дает ответ на вопрос: что главнее в жизни – талант или работа над собой?

Милевский устроил себе заработки в соцсетях – аппетиты поражают

В этой жизни Милевскому природа дала много. В 18 лет он уже был суперталантом, красавцем и в центре внимания. Миля стал "звездой" с огромной зарплатой, с невероятной популярностью, мог открывать много дверей, становился героем шоу, вечеринок и всегда жил так, как хотел. Его природного таланта в футболе было достаточно, чтобы не работать над собой, не режимить – он жил ярко и наслаждался жизнью. Среди сотен девушек Милевский не встретил женщину для семьи, не стал отцом и не стал ответственным. Рядом не было родителей или людей, которые могли повлиять. Мы смеялись над Игорем Суркисом, который отправлял охранников искать Милю по Киеву – но может в этом что-то было?

На пике карьеры его заработки были 200+ тысяч долларов в месяц. Но Миля так и не смог обеспечить свое будущее, купить недвижимость, сделать инвестиции. Он делал все, что хотел и никогда об этом не жалел. Его широкая душа угощала всех, хотела самый дорогой алкоголь, самых красивых женщин, самые гламурные места, самые крутые авто. Так продолжалось 15-ть лет...

После Динамо заработки упали в 10 раз, потом в 100 раз и сейчас Артем остался один в мире, где все бабочки улетели, когда свет погас. Но вместо критики, оскорблений и сарказма в его адрес – лучше оставить его в покое.

У Милевского есть варианты. Он может быть медиа-экспертом, может стать ассистентом тренера в одном из клубов, может стать тренером по индивидуальной подготовке, или стать, например, баристой и делать ежедневно свою работу. Ежедневно, ответственно, профессионально. Можно проводить параллели с суперталантами своего поколения Гаскойном и Бестом, которые имели проблемы с алкоголем и депрессиями – они не смогли найти себя в мире без фанфар и всемирной любви. Но Милевский сам выбрал этот путь. Это его выбор. В жизни одного таланта недостаточно.

В Восточной философии есть выражение: "Невозможно напоить коня, если он этого не хочет". Невозможно изменить человека, если он этого не хочет. Для меня Милевский всегда будет легендарным футболистом. Талантом. Свободным художником на поле и в жизни", – написал Поворознюк на своей странице в социальной сети Instagram.

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