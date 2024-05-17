Атакующий хавбек Челси Коул Палмер стал лучшим молодым футболистом сильнейшей лиги мира в сезоне-2023/24.

Палмера признали лучшим молодым игроком АПЛ-2023/24. Награду вручают в партнерстве с брендом Hublot футболистам, которым 23 или меньше.

Коул провел грандиозный сезон в Челси. Перестройка "синих" не помешала хавбеку забить 22 гола и отдать 10 ассистов в чемпионате.

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Англичанин летом 2023-го перешел из Манчестер Сити в Челси. Он не чувствовал доверия Гвардиолы и не хотел оставаться резервистом.

Партнер Мудрика выиграл награду у Холанда, Исака, Майну, Саки, Салиба и Фодена, который претендует на звание лучшего игрока АПЛ в целом.

В прошлые годы приз получали Фил Фоден и Эрлинг Холанд, а первым обладателем награды стал Трент Александер-Арнольд.