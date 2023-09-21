"Хотів би розповісти про ситуацію щодо Мілевського Артемія. Те, що розповів Євген Селезньов – дійсно правда. Вчора Мілевський повинен був поїхати у лікарню – ми вже про все домовились з лікарем.

Селезньов: Мали везти Мілевського до лікарні, а він не бере слухавки

Все це готовий був оплатити Ігор Суркіс. Він попросив допомогти покласти Артема на реабілітацію і зголосився компенсувати всі витрати.

Однак, до цього часу Мілевський не відповідає на дзвінки. Не хоче. Дуже вас прошу, більше не просіть мене допомогти йому. Я готовий і протягом останніх 5-6 місяців намагався, але людина мене не слухає. Він сам цього не хоче, ось і все", – сказав Алієв у своєму сторіз в Instagram.

Нагадаємо, раніше про ігнор з боку Мілевського заявляли його колишній агент Олександр Панков та екс-партнер по збірній Євген Селезньов, а футбольний блогер Дмитро Поворознюк закликав дати спокій Артему.

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