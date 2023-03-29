Один из самых талантливых игроков в украинском футболе – Александр Рыкун – повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32-х лет. Что повлияло на решение полузащитника – доподлинно неизвестно. То ли отсутствие мотивации, то ли склонность специфически проводить время на досуге. Но то, что алкоголь занимал не последнее место в жизни Александра – точно не выдумки желтой прессы.

"Футбол 24" продолжает рассказывать о гуляках, образ жизни которых повлиял на их карьеру. На этот раз познакомим вас с топ-5 украинских футболистов, которые часто падали в объятия "зеленого змия".

Невечно молодые и вечно пьяные – легенды, которых победил алкоголь